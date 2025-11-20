Selçuklu Belediyesi hizmet filosunu 71 yeni araçla güçlendirdi

MUHAMMET YİĞĞİTOĞLU /KONYA

Artan nüfusla birlikte hizmet kalitesini Selçuklu’nun her noktasına ulaştıran Selçuklu Belediyesi bu kapsamda 71 hizmet aracını daha araç tanıtım programıyla filosuna dahil etti. Filoya yeni eklenen araçlarla Selçuklu’nun her noktasına daha hızlı hizmet gideceğinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı alınan araçların belediyenin tamamen öz kaynaklarıyla borçsuz bir şekilde alındığını ifade etti.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Kapalı Spor Salonu ve Konyaspor stadının bulunduğu otopark alanında gerçekleşen araç tanıtım törenine, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

“2023 yılından itibaren toplam 71 yeni aracı belediyemiz bünyesine kazandırdık”

Araç Tanıtım Programı’nın yalnızca bir tanıtım olmadığını, Selçuklu’nun geleceğine attıkları güçlü bir imzanın değerli bir parçası olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolda 700 bin nüfuslu bir aileye hizmet etmenin yüklediği sorumluluk ile gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, bahanelere sığınmadan var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki hizmet ihmal kaldırmaz, gecikmeyi kabul etmez. İşte yeni araçlarımız da bu emek zincirinin en önemli halkalarından birini oluşturuyor. Selçuklu gibi hızla büyüyen ve sürekli gelişen bir ilçenin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ancak güçlü bir araç filosuyla mümkün hale geliyor. Yolların bakımından çevrenin korunmasına, park bahçe düzenlemelerinden, altyapı çalışmalarına kadar her alanda modern, teknolojik ve hızlı çalışan ekipmanlar gerekiyor. İşte biz de bu anlayışla 2023 yılından itibaren 5’i iş makinesi olmak üzere toplam 71 yeni aracı belediyemiz bünyesine kazandırdık. Böylece filomuz toplam 421 araca ulaştı. 700 bin nüfusa 2 bin kilometrekare yüz ölçümüne 2 bin 500 çalışanımızla birlikte 421 araçla, iş makinesiyle hizmet ediyoruz. Bu sayı aslında Selçuklu'nun hizmet kapasitesinin ulaştığı güçlü seviyeyi en somut bir şekilde de ortaya koyuyor. Her bir aracımız yollarımızda, sokaklarımızda, parklarımızda, taziye evlerinde, sosyal destek çalışmalarında, temizlik hizmetlerinde, çevre projelerinde, hatta afet anlarında bile bizim elimiz, kolumuz, gözümüz oluyor. Rabbim bizlere bu araçlarımızla hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah” dedi.

“Selçuklu Belediyesi olarak 1 lira borcumuz yok”

Araçların toplam maliyetinin 204 milyon 299 bin lira olduğunu açıklayan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Yeni araçlarımız inşallah kısa süre içerisinde kendilerini amorti edecek. Çünkü bu araçlarımızı çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz, hizmet üretiyoruz. Bu araçları kiralama yoluyla filomuza dahil etmiş olsaydık aslında kiralama maliyetiyle birlikte 3 yıllık bir sürede bu araçların toplam parasını kira bedeli olarak ödemiş olacaktık. Ama biz bu araçları kendi bütçemizle, kaynaklarımızla sahip olarak bu maliyetten de kurtulmuş olduk. İnşallah uzun süre bu araçlar şehrimize, ilçemize hizmet edecek. Tabii buradaki araçlar ve toplam maliyet tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla temin edilmiş hiçbir şekilde dışarıdan borçlanma yapılmadan DMO aracılığıyla alınmış araçlar. Elhamdülillah bununla her zaman övünüyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak yatırımlarımızda hiçbir zaman hız kesmedik. Temel belediyecilik hizmetlerimizi hiçbir zaman aksatmadık. Vatandaşlarımıza en konforlu, en güvenli, en hızlı hizmeti sunmak için gayret ediyoruz, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Elhamdülillah Selçuklu Belediyesi olarak ne SGK'ya ne maliyeye ne de iş yaptırdığımız firmalara 1 lira borcumuz yok. Bununla da her zaman övünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu güzel çalışmaları ekibimizin fedakarca ortaya koyduğu hizmetle elde ediyoruz”

Şehir dışından gelen misafirlerin Konya’dan övgüyle bahsettiklerini anlatan Başkan Pekyatırmacı, “Konyamıza dışarıdan gelen misafirlerimizin bize söylemiş olduğu şöyle bir cümle var: ‘Konya çok temiz. Konya çok düzenli ve çok huzurlu bir şehir.’ İnanın bu övgü dolu sözleri duymak bizleri çok mutlu ediyor. Aynı zamanda da gururlandırıyor. Ama şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu güzel çalışmaları sadece araçlarla ekipmanlarla değil, bu araçları kullanan ekibimizle, personelimizle, çalışma arkadaşlarımızla onların gece gündüz demeden fedakarca gayretli bir şekilde ortaya koydukları hizmetle elde ediyoruz. Bu hizmetin neticesinde bu övgüleri alıyoruz. Bu yüzden gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden, kimi zaman soğukta, kimi zaman sıcakta bu çalışmalarını devam ettiren çok kıymetli mesai arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Bu vesileyle alımını gerçekleştirdiğimiz 71 aracımızın belediyemize, Selçuklumuza ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim bu araçlarımızla çıktığımız hizmet yolunu hayırla, bereketle, kazasız, belasız, güzel sonuçlarla taçlandırsın inşallah” ifadelerini kullandı.

“Güçlendirilen filo ile hizmet kalitemiz güzel bir şekilde artacak”

Geliştirilen araç filosuyla Selçuklu Belediyesi’nin hizmet kalitesinin daha da artacağını belirten Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, “İnsanoğlu yaşamaya devam ettiği sürece kent hizmetlerimiz de gelişerek devam edecek, vatandaşlarımızın ihtiyacı sürekli olarak çeşitlilik ve gelişim gösterecektir. Bizler de eğer kentlerimizi günün değişen şartlarına uyarlayamazsak çok büyük sıkıntılarla

karşılaşacağız. Eskilerden bize kalan beğendiğim bir söz vardır. ‘Alet işler el öğünür’ diye. Bu sözdeki alet arkada gördüğümüz iş makineleri. Gelişen bu güzel araçlarla güçlendirilen filo ile temizlik, altyapı, acil müdahalede de hizmet kalitemiz güzel bir şekilde artacak. Ben öncelikle karda, kışta, sıcakta, soğukta, yağmurda, alın teri dökerek çalışıp bizlere hizmet sunan işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Selçuklu Belediyesi Türkiye'ye örnek bir belediye”

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, tanıtımı yapılan araçların sosyal belediyecilik hizmetlerini daha da güçlendireceğini belirterek, “Bugün burada Selçuklumuzun hizmet kapasitesini daha da güçlendirecek, hemşerilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak çok önemli bir yatırımı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2023-2025 yılları arasında belediyemizin filosuna kazandırılan yeni hizmet araçları sadece birer makine ya da ekipman değildir. Bunlar halka hizmet, hakka hizmettir anlayışının sahadaki somut göstergeleridir. Bu araçlar ilçemizin temizliğini daha etkin kılacak, park ve yeşil alanlarımızın bakımını hızlandıracak, sosyal belediyecilik hizmetlerini güçlendirecek, afet ve acil durum çalışmalarında belediyemize daha yüksek bir müdahale kabiliyeti sağlayacaktır. Selçuklu Belediyesi yıllardır vizyonuyla, planlı çalışmasıyla, mali disiplin anlayışıyla Türkiye'ye örnek bir belediye olmuştur. Bugün burada tanıtımını yaptığımız araçlar bu anlayışın bir sonucudur. İlçemizin her mahallesine, her sokağına, her hanesine dokunan hizmetlerin daha hızlı, daha etkin ve daha verimli yürütülmesine ciddi katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle ilçemize bu değerli kazanımı sağlayan başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya, belediye yönetimine ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı olarak her zaman olduğu gibi milletimiz için yapılan her işin yanında olmaya, her hizmeti desteklemeye ve Selçuklu'nun geleceğini birlikte inşa etmeye kararlıyız” diye konuştu.

Program konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.