Selçuklu Belediyesi’nden şehrin turizmine önemli bir dokunuş daha

BURCU SUNA/KONYA

Temel atma törenine AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak katıldı.

“Sille tarihi ve kültürü ile önemli bir merkez”

Konya’nın en eski yerleşim yeri olan Sille’nin tarihi ve kültürü ile binlerce yıl ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalan miras ile adeta bir açık hava müzesi ve Konya’nın en değerli hazinesi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Anadolu topraklarının bize sunduğu mirasın tamamını Sille de ve civarında görmemiz mümkün. Hititler, Firigyalılar, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli uygarlıkların izlerini Sille de görmekteyiz. Ancak Sillenin en önemli tarihi dönemlerinden biri Selçuklu dönemidir. 12. yüzyılda Selçuklu Sultanı birinci Alaaddin Keykubat tarafından fethedilen Sille, önemli bir kültür merkezi haline gelmiş ve sonrasında da Osmanlı döneminde kültürü, eğitimi, el sanatları ve zengin medeniyet unsurları ile zirveye ulaşan bir merkez olmuştur. Roma döneminden Cumhuriyet dönemine kadar önemli bir merkez olan Sille; tarihi eserleri, abideleri, mabetleri ve sosyal yaşamı ile geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini hala korumaktadır. 1980 yılı Aralık ayına kadar kendi belediyesi olan Sille, 1981 yılından itibaren Konya merkeze bağlı mahalle olmuş, 1989 yılında ilçe belediyelerin kurulması ile birlikte Selçuklu ilçemize bağlanmıştır. 1995 yılında ise Sille, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından arkeolojik ve kentsel SİT alanı olarak ilan edilmiştir.” Dedi.

“Sille’de bugüne kadar geniş ve kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik”

Sille de 5000 yıllık tarihi mirası yeniden canlandırmak ve bu bölgeyi ülkemizin önemli bir turizm merkezi konumuna getirebilmek amacıyla Selçuklu Belediyesi olarak uzun yıllardır geniş ve kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı,“ Önceki dönem Belediye Başkanımız Adem Esen ile başlayan çalışmalar, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay döneminde hız kazanarak devam etti ve camileri, hamamları, kilisesi ve çeşmeleri ile Sille’de bulunan tüm tarihi eserlerimizin restorasyon işleri tamamlandı. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile de Sille yeni bir çehreye büründü. Sille de bugüne kadar çok önemli çalışmalara imza atmış olan değerli belediye başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 2019 yılından bu yana Sillemizde yeni bir çalışma sürecini başlatmış bulunuyoruz. Sillemizde yapılan restorasyon çalışmalarından sonra yıpranan ve yok olan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklarının eski dokuya uygun olarak yeniden inşası ve Sille’nin eski ihtişamına kavuşması için Büyükşehir Belediyesi Kudeb birimi, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde Sille Tarihi Kent Merkezini 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 5366 Sayılı yasa kapsamında yenileme alanı olarak ilan ettik. Yenileme sınır kararının alınmasından hemen sonra da belediyemiz tarafından koruma amaçlı imar planı revizyon çalışması başlatılmış, büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalar 2022 yılı itibari ile kurul onayı alınarak tamamlanmıştır. Koruma amaçlı imar planına uygun olarak hazırlanan restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin de bir kısmı onaylanmış, bir kısmı da onay aşamasındadır. Onaylanan projeler üzerinden yeniden inşa faaliyetlerini de inşallah bugün itibari ile başlatmış bulunuyoruz.” İfadelerini kullandı.

“Yapacağımız çalışmalar ile Sille’ye yakışır bir çehre kazandıracağız”

“Yenileme sınır kararı doğrultusunda hazırlanan koruma amaçlı plan ve bu plana uygun olarak yapılacak inşa faaliyetlerinden de kısaca bahsetmek istiyorum.” diyen Başkan Pekyatırmacı;

Sille tarihi yerleşim bölgesinin bir kısmı hemen yanı başında bulunan tepede mevcut olan doğal kaya örtüsünden dolayı afete maruz bölge sınırında kalmaktaydı. İki yıl içinde yaptığımız kapsamlı bu kaya ıslahı çalışması ile tarihi bölgeyi risk altında tutan bu tehlikeden kurtarmış olduk. Bize maliyeti güncel rakamlarla 20 milyon olan bu çalışma, aynı zamanda Sümela Manastırındaki kaya ıslahı çalışmasından sonra Türkiye’nin en kapsamlı ikinci kaya ıslahı çalışması oldu. Hükümet caddesinin hemen girişinde bulunan turizm tesisi alanımızda 45 odalı ve 9.500 m2 inşaat alanına sahip butik otel projemizi tamamladık ve ihale sürecine getirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde inşaat yapımı ile ilgili ihale ilanına çıkacağız. Sille’nin girişinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ilkokul binasını tarihi çay camisinin yanında bulunan alanda ahşap konstrüksiyon ile yeniden inşa ediyoruz. Binanın yapımında sonra yaklaştık. İnşallah yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarımız eğitimlerine yeni okullarında başlayacaklar. Hükümet Caddesi üzerinde bulunan 42 adet yapı kaybına uğramış parseller için uygulama projeleri hazırlanıyor. Proje onayları yapıldıktan sonra bu parsellerdeki yapılar da dokuya uygun olarak tamamlanacak. Yine Hükümet Caddesi ile Hacı Aliağa Sokağı bağlayan 11 adet merdivenli sokakta çalışma yapıyoruz. Hükümet caddesi ile Hacı Aliağa Sokağı birbirine merdivenli yollarla bağladığımız zaman aslında yeni bir yürüme aksını Sillemize kazandırmış olacağız. Hükümet Caddesinde parsel bazlı inşa faaliyetleri tamamlandıktan sonra altyapı yenileme ve üst yapı çalışmaları yapılarak zemin kaplaması, kent mobilyaları, aydınlatma sistemi ve bina cephelerinde yapılacak ıslah çalışmaları ile caddeye Sille’ye yakışır bir çehre kazandırılacak. Yine mağaralar bölgesinde hem mağaraların korunması ile ilgili hem de mağaralara bir gezi güzergahının oluşturulması ile ilgili çalışmamız var. Kurulumuzla ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu güzergah alanlarını belirledikten sonra inşallah burada da hem mağaralarımızın korunması hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin rahat bir şekilde mağaralar bölgesinde dolaşabilmesi için bir yürüme yolunu hayata geçirmiş olacağız. Tabi bütün bu çalışmaları yaparken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla, Konya Büyükşehir Belediyemizle, KUDEB’le ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulumuzla yoğun iş birliği içerisindeyiz.” Şeklinde konuştu.

“Bu projemiz Konyamıza, Selçuklumuza ve Sillemize çok büyük değer katacak”

Temel atma programı gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler veren Başkan Pekyatırmacı ,“Projemiz 35 adet konut, 24 adet ticari donatı, 9 adet sosyal ve kültürel donatı, 1 adet belediye hizmet binası, 1 adet sağlık tesisi, 1 adet trafo, 200 araç kapasiteli kapalı otopark ve 4.734 m2 yeşil alan çalışmasından oluşuyor. Toplamda 19.794 m2 inşaat alanı bulunan projemizin belediyemize maliyeti KDV dahil 250.200.000 Türk Lirası.2024 yılı içerisinde tamamlamayı planladığımız projemizle birlikte sille tarihi dokusuna uygun olarak yeni bir destinasyona kavuşmuş olacak. Tabi bu çalışmalarımızı Sille’nin tarihi siluetine hiçbir zarar vermeden gerçekleştireceğiz, çünkü Sille bizim gözbebeğimiz. Sille de üzerine titrediğimiz konuların başında gelen turizmin gelişmesi noktasında bu hassasiyetimizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki bu projemiz Konyamıza, Selçuklumuza ve Sillemize çok büyük değer katacak. Sillemizde bulunan tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak ve en güzel şekilde geleceğe taşımak en önemli görevimiz. Bunu yaparken Sillenin, Konyamızın turizmine de en yüksek katkıyı sunuyor olması birinci hedefimiz. Bu manada yapılan çalışmalarda başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulumuzun ve diğer kurumlarımızın çok büyük katkıları var, ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sille’de yapılan çalışmalar uzun soluklu gayretleri gerektiriyor. Bugün temelini attığımız alanda Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminde birlikte başlattığımız sürecin önemli bir aşamasını bugün yine birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu projedeki emeklerinden ötürü kendisine de özellikle teşekkür ediyorum. Temel atma törenini gerçekleştireceğimiz kapalı otopark, karma yapılar ve meydan düzenlemesi projemizin Konyamıza, Selçuklumuza ve Sillemize hayırlı olmasını diliyor, programımızı teşriflerinizden ötürü siz değerli misafirlerimize ve kıymetli protokolümüze ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, hepinizi Allaha emanet ediyorum.” diye sözlerini tamamladı.

“Bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz”

Sille’nin sadece Selçuklu'nun değil tarihimizin, medeniyetimizin ve ilimizin de büyük bir değeri olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş,“ Muhteşem bir günde, muhteşem bir temel atmada bir araya geldik. Bizi bir araya getiren sebebin kendisi çok hayırlıydı. İnşallah sonuçları da hem ilçemiz hem de şehrimiz için hayırlı olacak. Sille Konyalılar olarak geldiğimiz zaman hakikaten Konya dışından başka bir yere gitmiş algısıyla girdiğimiz, nefes aldığımız farklı bir haleti ruhiyeye büründüğümüz bir yer. Sille’de daha önce ana hat planlamasıyla başlayan yolculuk uzun bir yolculuk. Şimdi görüyoruz ki en ince detayı planlanan Sille’nin eskisi gibi değil eskisinden çok daha güzel ve işlevsel bir hale getirileceğine eminim. Bugüne kadar yapılanlar bunun en büyük göstergesi zaten. Bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Sille’nin bu güzelliğe kavuşmasında emeği geçen başta Uğur İbrahim Altay Başkanımız olmak üzere Adem Başkanımıza ve son zamanlar iyice hızlanan ve artık neticelerini bu dönem görebileceğimiz bir hale getiren de Ahmet Başkan'ımıza ve belediye ekibine çok teşekkür ediyorum.”

“Konya tarihi ve turizmi ile kendisini cezbediyor”

Sille’nin yemekleriyle, halısıyla, kültürüyle, giyim kuşamıyla, konuşmasıyla kendine özgü mimarisiyle Konya’nın çok önemli bir değeri olduğunun altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Bildiğiniz gibi tarihi Kudüs yolu Tarihi İpek Yolu buradan geçerdi. Dolayısıyla şu anda turistlerin de uğrak noktası haline geldi. Konya'ya gelen turistler mutlaka buraya da uğruyorlar. Buranın bu güzelliklerde oluşmasında, tarihe vefa anlamında, tarihe saygı anlamında bu güzelliklerin ortaya çıkmasında, restorasyon çalışmalarında başta büyükşehir belediye başkanımız Uğur İbrahim Altay, önceki dönem Selçuklu Belediye Başkanımız Adem Esen Bey ve çıtayı daha da yukarılara taşıyan Ahmet Pekyatırmacı Başkanımıza ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Konya hakikaten tarihiyle, turizmiyle kendini cezbediyor. Bizler de belediye başkanları olarak başta büyükşehir belediye başkanımızın Darül Mülk Projesiyle olmak üzere tarihe sahip çıkmaya, mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Ayrıca belediyecilik anlamında da her gün yeni bir açılış ve yeni bir temel atmayla da karşınızda oluyoruz. Bu projemizin kazasız, belasız tamamlanarak Sille'mize, Selçuklu'muza, Konya'mıza kazandırılmasını temenni ediyor, hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.” Şeklinde konuştu.

"Sille önemli bir cazibe merkezi haline geldi”

Bir zamanlar kaderine terk edilen Sille’nin yapılan çalışmalarla önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,“Biraz önce konuşmalar yapılırken 20-25 yıl geriye gittim. Şehrin en yakın noktasında olmasına rağmen binlerce yıllık mazinin yaşam alanından uzaklaşıp maalesef köhne bir hale döndüğü dönemden ilk dönem Adem başkanımızın başlattığı projelere Kültür Turizm bakanlarımızın sağladığı katkılarla ki o noktada Atilla Koç Bey’i hayırla anıyorum. Arkasından Uğur başkanımın bu bölgeyi tarihin o güzellikleriyle yaşam alanına dönüştürmek ve gelecek nesillere bu tarihi yaşatabilmek içinki gayretleri Ahmet Başkanımızla devam ediyor. Konya’nın farkı, AK Parti belediyeciliğinin farkı işte bu. İstikrarın getirdiği bu 20 yıllık dönemde kurumlar arası iş birliğinin Sayın Valimizden başlayıp milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızla, kurum müdürlerimizle beraber şehri büyütmek, şehri geliştirmek adına vatandaşın da o büyük katkısı bu şehri zenginleştiriyor, hizmetleri bereketlendiriyor. Hamdolsun ki güzel modeller Türkiye'ye değil dünyaya örnek olarak devam ediyor. Bu şehrin değeridir. Bu şehrin tarihi değerlerinden, derinliklerinden gelen o mübarekliğinin gelecek kuşaklar için de yine model şehir olarak hayata devam edeceğine inanıyoruz. Ben onun için bu eserlere, bu projelere ter döken fikir yürüten, imza atan, gayret eden, madde manen destek veren herkese şükranlarımı ifade ediyorum.” Dedi.

"Ahmet Başkanımıza ve ekibine Sille’de sürdürdükleri güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum”

Sille’de süreç içerisinde önemli değişimlerin yaşanmaya devam ettiğini ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,“ Bugün Konya modeli belediyecilik diye ifade ettiğimiz konu Türkiye'nin takip ettiği, dünyaya gururla sunduğumuz bir markaya dönüştü. Bunda yaptığımız işlerin, vizyon projelerin önemi kadar birlikte çalışma alışkanlığının ve sürdürülebilirliğin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. 2009 belediye başkanı olarak seçilip geldiğimizde Sille'de önceki dönem belediye başkanımız Adem Bey'in gayretleriyle Sille Kültür Evi'nin, eski okulun restore edildiğini, hamamın restore edildiğini, Hükümet Caddesi'nde de restorasyonlarının başladığını ve artık Sille’nin Konya'da konuşulmaya başlandığına şahitlik etmiştik. Sonrasında hatırladığım ilk iş Aya Eylenia Müzesi'nin restorasyonunu yapmak oldu. Sonra buradaki camilerin, ibadet alanlarının, hamamların restorasyonlarıyla devam edildi. Sille Barajı'nın Devlet Su İşleri'yle birlikte ortaya çıkardığı değer artık Konyalılara önemli bir destinasyon oluşturdu ve Konya'ya gelenleri mutlaka ziyaret ettiği bir mekana dönüşmüştü. O günden birlikte çalıştığımız, kafa yorduğumuz ama hayata geçirilmeyen işler vardı. Bugün burada ortaya çıkan değeri ben çok kıymetli ve önemli buluyorum. Özellikle Sille'nin kalbinde boş atıl durumdaki bir alanın Sille dokusuna uygun bir şekilde yeniden inşa ediliyor olması, kot farkından kaynaklı olarak ciddi bir otoparka kavuşuluyor olması ve belediyeye ait bir işletme mantığıyla işletmelerin oluşturulacağı ticari alanların ve konutların oluşması Sille için çok önemli bir farkındalıktır. Çok önemli bir başarıdır diye inanıyorum. Bununla birlikte belediye başkanımızın ifade ettiği girişteki otelin yapılması Hükümet Caddesi'ndeki restorasyonların devam etmesi, Hacı Aliağa Sokağın Hükümet Caddesi'ne bağlanması gibi vizyon projeler inşallah Sille'yi çok daha öne çıkaracak. Ben de bugüne kadar birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığımız ve anlamda, sadece Sille'de değil, geçmişte başladığımız işlerin çok daha artarak, çok daha başarıyla devam etmesini sağlayan değerli belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı ve ekibine tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah. Sille kültürel varlığıyla çok önemli. Bir taraftan belediyeler olarak bunu bir borç bilerek, kültürel varlığın tekrar ortaya çıkarılması çaba sarf ediyoruz ama bir taraftan da Konya'nın bir turizm şehri olması adına bu tür işleri çok önemsiyoruz. Konya Hazreti Mevlana'dan kaynaklı zaten bir turizm şehri. İnsanlar Hazreti Mevlana'yı ziyaret etmeye, onun türbesinde dua etmek için şehrimize çok sıklıkla geliyorlar. Son dönemde yapılan işler inşallah buraya gelen insanların hem daha fazla vakit geçirmelerini, birkaç gün kalmalarını, şehrimizin güzelliklerini tanımaları için çok önemli bir fırsat oluşacak. İnşallah geleceğin Konya'sı çok daha güzel olacak. Buna inancımız tam. Konya belediyeleri yine Türkiye örnek. Belediyecilik modelleri oluşturmaya devam edecekler. Ben şehrimiz adına bu önemli eserin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sille'nin kalbinde böyle önemli bir işin ortaya çıkarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekrar Bu esere katkısından dolayı başta Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı Bey olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şeklinde konuştu.

"Sille’yi Konya’mızın gözbebeği yapmak hepimizin boynunun borcu”

Sille’ye yapılacak her işin aslında Konya'nın hem geçmişine hem de geleceğine yapılmış büyük bir önem ve iş olduğunu belirten AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı,“ Çünkü şunu ifade etmek lazım. Sille Konya'nın en kadim yerleşim yerlerinden bir tanesi. En çok ilgi çeken, en çok turist çeken yerleşim yerlerinden bir tanesi ve şehre bir turist geldiği zaman uğramadan gitmediği bir uğrak noktası. Bugün Sille'yi ziyarete gelen misafirlerimizi dinlediğimizde şunu duyuyoruz. Ya gerçekten muazzam bir yer olmuş. İnanın Konya'nın güzelliklerini Konya'ya 15 yıldır 20 yıldır gelmeyenlerden bir kez daha oturup dinlemek lazım. Son zamanlarda Konya'nın dört bir yanından çok güzel görüntüler servis ediliyor Türkiye'nin dört bir yanında ve bu da Konya'nın cazibesini adeta artırıyor. İşte siz böyle turizm destinasyonlarını, şehrin eski, kadim yerlerini geliştirdikçe, buradaki projeleri geliştirdikçe şehre gelmek isteyen insan sayısındaki artışı doğal olarak görüyorsunuz. O sebeple ben gerçekten Sille'miz için yaptığı bütün hizmetlerden ötürü önce tabii ki Adem Esen Başkan'ımıza, daha sonra Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı hizmetler için ve şimdi büyükşehir belediye başkanı sıfatıyla yaptığı hizmetler için Uğur İbrahim Altay Başkanımıza ve şimdi Selçuklu Belediye Başkanlığı görevinde Sille’mize gerçekten büyük değerler kazandıran kıymetli Ahmet Pekyatırmacı Başkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum ve bir Konyalı olarak Allah razı olsun diyorum. Bu yaptığımız çalışmayla beraber inşallah Sille'nin tarihi dokusunu hem ulusal, hem uluslararamda bir marka değeri oluşturacak şekilde hem tarihsel bütünlüğü, dokuyu bozmadan hem de daha yenilikçi işlerle inşallah Konya'nın göz bebeği haline getirmek hepimizin boynumuzun borcu. “ dedi.

"Bu proje Sille’deki kadim medeniyetin tüm insanlıkla buluşmasına bir katkı sağlayacak”

Sille’nin medeniyet havuzunu beslediğini ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan: “İnancımızın, medeniyetimizin bu bereketinden hep beraber istifade ederiz. Bu istifadeyi bize sunan Selçuklu Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey buranın önünün açılması yönünde kentsel dönüşümle ilgili çok takip ediyordu. Murat Bey'e, Kültür Bakanlığımıza, diğer katkısı olan bütün taraflara içtenlikle teşekkür ediyoruz. Şehrimiz adına, insanlık adına, gerçekten bu medeniyetin varisleri olabilmek, bu medeniyeti yaşamak, bunu teneffüs etmek, bunu dünyayla paylaşmak çok güzel bir duygu ve güzel, bereketli bir zenginlik. Her şeyden önemlisi elbette ki devletimizin, hükümetimizin, belediye başkanlarımızın, sizlerin teveccühü ve desteğiyle, duasıyla, katkısıyla çok önemli işlere imza atıyorlar. Bütün insanlarımızın bu tarihi değerlerin, bu kültürel değerlerin aslına rücu ettirilmesi, aslına uygun olarak ortaya konulması ve dünya ile paylaşılması yönündeki hassasiyetin de çok yüksek derecede bir kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum.Ben tekrar, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Bey'e, Selçuklu Belediye Başkanımıza, diğer Karatay ve Meram belediye başkanlarımızın bu tarihi ve kültürel değerleri aslına uygun olarak ortaya çıkarılıp bizlerle paylaştığı, şehrimizle paylaştıkları için kendilerine şehrimiz adına, devletimiz adına teşekkür ediyoruz. Temel atma törenimizin hayra, berekete, medeniyet değerlerimizin daha da iyi anlaşılmasına vesile olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sille Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi’nin temel atma töreni dua ve kurdele kesimiyle gerçekleşti.