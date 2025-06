Selçuklu Belediyesi’nden “Yaza Merhaba Karne Şenliği”

Takip Et

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Çocukların doyasıya eğlendiği “Yaza Merhaba ve Karne Şenliği”nde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı onları yalnız bırakmadı. Başkan Pekyatırmacı’ya AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı da eşlik etti.

“Bütün çabamız çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü görmek için”

Çocukları eğlenirken görmenin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Öncelikle hepinize hayırlı tatiller diliyorum. Güzel bir dönemi bitirdiniz, başarılı bir şekilde karnelerinizi aldınız ve artık tatili hak ettiniz. Bugünden itibaren doyasıya bu güzel tatili yaşayabilirsiniz. Şenliğimize gelen bütün katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bu güzel atmosferde bizlerle birlikte oldukları için. Selçuklumuz, Türkiyemizin en büyük ilçelerinden biri. Türkiye'nin 13. büyük ilçesi. Neredeyse bir metropol ilçe 51 ilden de nüfus itibariyle daha büyük bir ilçe. Tabii 51 ilden daha büyük olan ilçemizde çok sayıda okulumuz var. Yüzlerce ilkokulu, ortaokul ve lisemiz var ve bu okullardan da 145 bin öğrencimiz dün itibariyle diplomalarını alarak yaz tatiline çıkmış oldular. Biz Selçuklumuzda gençlerimizin, öğrencilerimizin her zaman kendilerini geliştirebilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri için farklı ortamlar oluşturuyoruz ve ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde, anaokulu seviyesinde bütün çocuklarımızla gençlerimizle her zaman birlikteyiz, beraberiz" dedi.

"Çalışmalarımız güçlü bir şekilde devam edecek"

Belediye bünyesindenki spor faaliyetlerinden de bahseden Başkan Pekyatırmacı, "Başta Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüz, spor müdürlüğümüz olmak üzere spor okullarımızda her yıl yirmi beş bine yakın gencimize, çocuklarımıza spor yaptırıyoruz. Yine okul dışı öğrenme ortamlarımızda atölye programlarımızla birlikte Sille Tabiat Okulu'nda, Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesi'nde, Gelişim Teknoloji Akademisi'nde, Trafik Parkımızda, Sanat Akademimizde çocuklarımıza atölye faaliyetleri yaptırıyoruz. Bu faaliyetlerimizle birlikte de yıl boyunca 36 bin gencimizle birlikte olduk. Bununla gurur duyuyoruz, öğünüyoruz. Hem ilçe Milli Eğitimimizle, Hem Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle, Müftülüğümüzle ortak programlar yapıyoruz. Gençlerimizin sadece akademik başarı elde etmesi değil onların kişisel gelişimlerine de katkı sunabilmek, onların kendilerini keşfedebilmeleri ilgi, yetenek kabiliyetlerini keşfedebilmeleri ve bu yönde de kendilerini geliştirebilmeleri anlamında onlara fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Bu yönde de Selçuklumuz her zaman olduğu gibi tüm Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçiriyor ve bu manada bizimle birlikte olan, paydaşımız olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gençlik Spor Müdürlüğümüze, Diyanetimize, Müftülüğümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu çalışmalar emek isteyen, gayret isteyen çalışmalar ve uzun soluklu çalışmalar. Bu çalışmalarla birlikte ben inanıyorum ki gençlerimiz, çocuklarımız akademik çalışmalarla birlikte kendi ilgi, kabiliyet, yeteneklerini sporla, sanatla, müzikle veya el becerileriyle ilgili olsun kendilerini keşfediyorlar ve geleceğe dair de kendilerine hedef koyuyorlar ve hem güzel bir hobi sahibi olmuş oluyorlar hem de belki meslek seçimine dahil kendilerine bir kazanım elde etmiş oluyorlar. Çalışmalarımız güçlü bir şekilde devam edecek. Bundan sonraki süreçte de biz gençlerimize inanıyoruz, çocuklarımıza güveniyoruz İnşallah Türkiye yüz yılını biz bu pırıl pırıl gençlerimizle çocuklarımızla birlikte elde edeceğiz. Onun için onlarla ilgili yaptığımız çalışmaların hepsi bizim için çok kıymetli ve gençlerimiz için, çocuklarımız için ne yapsak azdır diyorum. Çok güzel bir dönemi inşallah bitirdiler güzel bir tatili hak ettiler biz de bu güzel tatilin ilk gününde çocuklarımızı yalnız bırakmak istemedik ve onlar için bu organizasyonu hayata geçirdik. Tatile hep birlikte burada merhaba diyoruz. Ben tekrar Tüm velilerimize, çocuklarımıza bugün burada bizlerle birlikte oldukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu bir tatil diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. “ şeklinde konuştu.

“Belediyelerimiz her alanda vatandaşlarımızı önceleyen işlere imza atıyorlar”

Çocukların yaz dönemini hem eğlenerek hem de öğrenerek verimli bir şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer: “Çok güzel belediyelerimizin kurumlarımızın kıymetli Diyanet Teşkilatımızın etkinlikleri var. Bunları az önce ifade edildi. Yaz spor okullarında gençlerimiz faaliyetlerde bulunabilirler. Gençlik atölyelerinde değerlendirilebilirler. Camilerimizde temel dini eğitimlerimizi alabilirler. 2016 doğumlu çocuklarımız için Büyükşehir Belediyemizin sabah namazı etkinliği var. Kırk gün boyunca namaza gittikleri takdirde hem bir teşvik amaçlı bisiklet hediyesinden faydalanabilirler. Ama mutlaka bunlardan bir tanesini değerlendirmemizle çocuklarımızın daha sosyal bir hayatı içerisinde olmasını sağlayacakları etkinlikleri, katılmalarını ben tavsiye ediyorum. Bugün burada da yaz tatilinin güzel bir başlangıcını hep birlikte yapmış oluyoruz. Aslında herhalde gelenekselleşti daha önce de birçok kez katılmıştık. Böyle güzel bir başlangıç yapıyoruz. Tabii buradaki gençlerimiz, çocuklarımız daha şanslılar. Dünyanın farklı noktalarında özellikle Gazze'de buradaki kadar şanslı olmayan çocuklarımız var. Ben bir an evvel onların da inşallah bu içinde bulutları durumdan kurtulmalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Diğer taraftan belediyelerimize, Selçuklu Belediye Başkanımıza onun nezdinde tüm ekibine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Konya'da çok nitelikli insanı, genci, kadını, çocuğu önceleyen ön plana çıkaran bir belediyecilik hizmeti yürütüyorlar. Her türlü sosyal etkinlikte dahil insanımızın ihtiyacı olan her şeyi yapıyorlar. Ben bir kez daha başkanımıza yapmış olduğu bu güzel etkinlikten dolayı sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

“Yine Türkiye’ye örnek bir etkinliğe katıldık”

Her bir çocuğun en iyi şekilde yetişmesinin herkesin görevi olduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi: “ Çocuklarımızın elbette ki sosyal hayata katılması, eğlenmesi, dinlenmesi ve tatillerini değerlendirmesi de son derece önemli. İşte burada Selçuklu Belediye Başkanımız bir yandan fiilen gerçekleştirdiğimiz eğitim öğretime katkı verirken bütün eğitim kurumlarımızda okullarımızda ve inşa etmiş oldukları müesses yapılarda bunları gerçekleştirirken aynı zamanda öğrencilerimizin sosyalleşmesi sosyal hayata etkin katılması için atölyeleriyle spor faaliyetleriyle sosyal yetkinlikleriyle böyle karne şenliği gibi organizasyonlarıyla öğrencilerimizi topyekûn hayatta mutlu bir şekilde iyi yetişmiş bireyler olması için gayret sarf ediyor. Kendisine özellikle teşekkür ediyoruz. Selçuklu Belediye Başkanımız Türkiye'de bu icraatlarıyla da örnektir. Bunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Kıymetli öğrencilerimiz, değerli velilerimiz, öğretmenlerimiz, hizmeti üreten belediye başkanımız ve uzman arkadaşlarımız, hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah öğrencilerimiz gönlünce eğlenir, gönlünce de eğitim öğretimini başarı ile sürdürürler. Herkesi kutluyoruz, hizmetlerini takdir ediyoruz. “ şeklinde konuştu.

“Çocuklarımız bu etkinlikte eğlenmeyi hak etti”

Etkinlikte çocukların mutluluğuna ortak olmaktan dolayı ayrıca keyif aldıklarını ifade eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı: “Allah bu çıktığınız tatil yolculuğunda sizlerin yolunuzu açık eylesin. Bir yıl boyunca emek çektiniz. Sabahları erken kalktınız, soğukta okula gittiniz, ders çalıştınız, sınavlara girdiniz, yazılılar, sözlüler oldu. Ama en nihayetinde bu başarıyı kazandınız, dün karnelerini de aldınız ve bugün size belediye başkanımız çok güzel etkinlik hazırlayarak bu şenliği hazırlamış. Kendisine, belediye başkanımıza, sizin adınıza teşekkür ediyorum. En güzel şekilde eğlenmenizi diliyor Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. “diye konuştu.

“Çocuklarımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum”

Sözlerini öğrencileri tebrik ederek başlayan Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı: “Eğitim süreci içerisinde görev alan bütün öğretmenlerimize ve onların başarılı olabilmesi için gecesini gündüzünü katan anne ve babalara şükranlarımı arz ediyorum. Selçuklu'nun insanları güzel. Selçuklu'nun anneleri, babaları, çocukları güzel ama daha güzel bir şey var Selçuklu'nun belediye başkanı güzel. Size böyle birçok aktiviteyi hazırlayarak bir yıl boyunca eğitim ve öğretim faaliyetinin stresini iki günde atmanız için büyük imkanlar hazırlamış. Ben kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

Çocuklar yaz tatiline keyifli bir başlangıç yaptı

İki gün süren şenlikte çeşitli eğlence alanları, sahne gösterileri, müzik etkinlikleri ve çocuklara özel aktiviteler tüm katılımcıların hafta sonuna renk kattı. Şenlik kapsamında çocukların televizyonlardan severek izledikleri çizgi film karakterleri olan Niloya ile Elif’in Düşleri Müzikalleri etkinliklerin yanı sıra yarışmalar ve çeşitli oyunlar çocukların günlerine renk kattı. Çocuklar kendileri için özel olarak hazırlanan; şişme oyun parkı etkinlikleri, interaktif oyunlar, oryantiring yarışmaları, atölye çalışmaları, animatörler ile geleneksel oyunlar, akrobasi gösterileri ve daha birçok eğlenceli etkinlikler ile yaz tatiline muhteşem bir başlangıç yaptı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı şenliğin her iki gününde de alanı gezerek çocukların mutluluğuna ortak oldu.