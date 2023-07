Selçuklu’da sağlık yatırımına bir yenisi daha eklendi

BURCU SUNA/KONYA

Aile Sağlığı Merkezi açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın, Selçuklu İlçe Sağlık Müdürü Saliha Acar ,Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, tesisi yaptıran Şehit Yaşar Nuri Küçükkara’nın ailesi, AK Parti Selçuklu İlçe teşkilat üyeleri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

“Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum”

Selçuklu Belediyesi olarak bugüne kadar ilçeye birçok sağlık tesisi kazandırdıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bunların bazılarını da hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle tamamladık. Ben, Şehidimizin adını taşıyan Yaşar Nuri Küçükkara Aile Sağlığı Merkezi’ni diğer sağlık tesislerimizden ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü bu aile sağlığı merkezimizin farklı bir hikayesi var. Edirne'de vatani görevini yaparken şehit olan Konyalı hemşehrimiz Yaşar Nuri Küçükkara'nın babası çok değerli Adem Küçükkara Beyefendi, oğlunun hatırasını yaşatmak için böyle bir sağlık tesisini Konya’mıza kazandırmak istedi. Hatta tesisin inşaatında kendisi de çalıştı. Ben buradan Adem Bey’e bu değerli hizmetinden ötürü özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şehidimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailemize, yakınlarına ve milletimize de başsağlığı diliyorum.Rabbim milletimize inşallah bu acıları bir daha yaşatmasın. Daha önce bu bölgede bulunan Selçuklu 63 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin vatandaşlarımıza hizmet vermekteydi. Ancak bu sağlık tesisi, bulunduğu binanın kiralık olması ve bu binanın fiziksel şartları sebebiyle kaliteli sağlık hizmetinin verilebilmesi açısından biraz yetersiz kalıyordu. Bu nedenle Hüsamettin Çelebi Mahallemize yeni ve modern bir sağlık tesisinin yapımına karar verildi. Yapımını hayırsever vatandaşımız Adem Küçükkara Beyefendi’nin üstlendiği Aile Sağlığı Merkezimize bizler de Selçuklu Belediyesi olarak arsa desteği vererek katkı sağladık.” Dedi.

“Tesisimizin Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum”

Açılışı yapılan tesis hakkında bilgiler veren Başkan Pekyatırmacı, “ 525 metrekaresi kapalı olmak üzere 1.385 metrekare alana sahip olan Aile Sağlığı Merkezi’nin toplam maliyeti 10 milyon TL. Tek katlı olarak inşa edilen aile sağlığı merkezinde her biri 15 metrekare büyüklüğünde 6 adet muayene odası ve 6 adet de aile sağlığı çalışanı odası bulunuyor. Sağlık Merkezinde ayrıca 1 adet tıbbi müdahale odası, 1 adet aşılama ve bebek - çocuk izlemleri odası, 1 adet gebe izlem ve aile planlaması odası, 1 adet emzirme odası ve 1 adet de mutfak yer alıyor. Hali hazırda 4 aile hekimliği birimi bulunan merkezde 4 aile hekimi, 4 aile sağlığı çalışanı, 1 yardımcı sağlık personeli ve 1 de hizmetli personel görev yapıyor. Yaklaşık 15 bin kayıtlı kişiye birinci basamak sağlık hizmeti verilen aile sağlığı merkezimiz, aile hekimi başına düşen nüfus sayılarının azaltılması yönünde bir gelişme olması halinde en az 6 aile hekiminin görev yapabileceği kapasiteye sahip. Aile Sağlığı Merkezimiz bu özellikleriyle bölgemizin sağlık alanındaki ihtiyacını karşılamış olacak. Ben bu sağlık tesisimizin Hüsamettin Çelebi Mahallemize, Selçuklumuza ve Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Yapımında emeği olan, bu konuda hiçbir desteğini esirgemeyen Adem Bey’e teşekkür ediyorum. Bütün hemşehrilerimizi, bütün vatandaşlarımızı da özellikle sağlık alanındaki yatırımlarda hayırsever olmaya buradan davet ediyorum. Tabi bu çalışmaların yürütülmesinde, bu hizmetlerin şehrimize kazandırılmasında İl Sağlık Müdürlüğümüzün çok büyük emekleri, çabaları, gayretleri var. Bu manada İl Sağlık Müdürümüzün şahsında bütün İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

“Ardıçlı Aile Sağlığı Merkezimizde sona yaklaştık”

Selçuklu’da sürdürülen diğer sağlık yatırımları hakkında da bilgiler de paylaşan Başkan Pekyatırmacı, “Sağlık alanında ülkemizin çok çok ileri bir noktada. Konya olarak, Selçuklu olarak örnek işler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi konusunda ilçemizin hangi bölgesinde ihtiyaç varsa o bölgede hem aile sağlığı merkezlerinin yapımıyla ilgili hem de 112 acil sağlık istasyonlarının yapımıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüzle, hayırseverlerimizle ve kurumlarımızla iş birliği içerisinde projelerimizi devam ettiriyoruz. Yakın zamanda Hocacihan, Yazır ve Kılıçarslan mahallelerimizde aile sağlığı merkezlerimizin açılışlarını gerçekleştirmiştik. Yine yapımını tamamladığımız Bedir Aile Sağlığı Merkezimiz faaliyetlerine başladı. Ardıçlı’da, yapımını artık son noktaya getirdiğimiz aile sağlığı merkezimizin çevre düzenlemelerini yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde her iki sağlık merkezimizin de resmi açılışlarını gerçekleştireceğiz. Yine yakın bir zaman önce toplum ruh sağlığı merkezi ve sağlıklı hayat merkezi binalarımızın yapımıyla ilgili protokol imzalamıştık. Bu tesislerimizin tamamlanmasıyla birlikte inşallah Selçuklumuz her kesimden insanımızın yararlanabileceği, sağlık hizmetini alabileceği yeni tesislere kavuşmuş olacak. Tabi diğer taraftan sağlık yatırımlarımızın yanında diğer projelerimizi de birer birer tamamlaya devam ediyoruz. Birçok yatırımımızın proje ve yapım süreçlerini de ayrıca sürdürüyoruz.” İfadelerini kullandı.

Başkan Pekyatırmacı konuşmasını Hüsamettin Çelebi Mahallesi’ne kazandırılan Şehit Yaşar Nuri Küçükkara Aile Sağlığı Merkezi’nin kıymetli hemşehrilerimize, mahallemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Programımıza katılan siz değerli misafirlerimize ve kıymetli protokolümüze ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.” Sözleri ile tamamladı.

“Şehidimizin isteğini el birliğiyle yerine getirdik”

Hayırsever ve Şehit Yaşar Nuri Küçükkara’nın babası Adem Küçükkara şehidin isteğini yerine getirmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek ; “İl sağlık müdürlüğümüz, belediye başkanımız Allah razı olsun bize arsa tahsisinde yardımcı oldular. Elhamdülillah bitirip teslim ettik çok şükür, hayırlı, mübarek olsun. Rabbim güle güle kullanmak nasip etsin. Hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden.” dedi.

“Gayemiz milletimize her alanda hizmet sunmak”

Selçuklu Belediyesi tarafından arsa tahsisi yapılan tesiste şehidin adının yaşatılmasının çok değerli olduğunu ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "Burası hakikaten değerli çünkü burada şehidimizin adının yaşatılması çok kıymetli. Bunun için hayırsever şehit babamız Adem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah mizanına koysun inşallah. Belediyeler olarak mahallelerimizin, halkımızın, mahalli müşterek nitelikteki her türlü ihtiyacının karşılanmasına yönelik gece gündüz demeden çalışmalar yürütüyoruz. Her gün ya bir açılış ya bir temel atma programında birlikte oluyoruz. Hedefimiz, gayretimiz, halkımıza hizmet etmek. Her noktada hizmete devam ediyoruz merkezde Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz, valiliğimiz ve valiliğimiz bünyesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte halkımızın hizmetindeyiz. Sağlıkta birinci basamak olan aile sağlığı merkezleri oldukça önemli. Burada bu hizmetlerin yapılmasıyla vatandaşımızın tedavisini ayağına getirmiş oluyoruz. Büyük hastanelerin en azından yükü de hafifletilmiş, alınmış oluyor. Tabii belediyeler olarak bizler de aile sağlığı merkezi ihtiyacı olan yerlerde hem belediye olarak hem hayırseverlerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğümüzle protokoller yaparak bu hizmetleri yürütüyoruz. Burada inşallah nice hizmetler verilecek. Ben hayırseverimize, belediyemize, il sağlık müdürlüğümüze hassaten teşekkür ediyorum. Bu sağlık tesisimizin de Selçuklu'ya, Konya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

"Hep birlikte sağlık alanında bir model oluşturduk”

Yapılan tesise katkı sağladıklarından dolayı hayırsever aileye teşekkür eden Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç; "Değerli şehit babamız Adem Küçükkara, vatan uğruna feda ettiği evladının adını ebedi olarak yaşatmak üzere bu güzel tesisi bizlere, sağlık camiamıza, ülkemize hediye etti. Kendisinden Allah razı olsun. Allah şehidimizin mekanını cennet eylesin inşallah. Sağlık tesislerinde dediğimiz gibi Konya modeli çok önemli. Sağlık Bakanlığımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimizle sayın valimizin koordinasyonuyla planladığımız 31 ilçemizdeki ihtiyaç olan bütün sağlık birimlerine gereken hassasiyeti gösteriyoruz ve hem çalışanlarımızın hem halkımızın memnuniyeti açısından bütün tesislerimizi yenileme yolunda büyük bir mesafe kat etmiş bulunuyoruz. Bu konuda belediyelerimizin desteği çok önemli. Kendileri bizzat sağlık tesisi yaparak 112 sağlıklı hayat tesisi, toplum ruh sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi gibi hem bu tesislerimizi yapıyorlar, hem buralara bizlerin ve hayırseverlerimizin yapacağı tesislere şehrimizin en güzel en güzide yerlerinde arsa tahsisi konusunda Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere bütün belediyelerimiz fedakarlıklarıyla bizlere destek oluyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii Konya olarak 31 ilçemizde artık sağlık evlerimizin son durumunu gözden geçiriyoruz ve kiralık olarak veya sağlık tesisine uygun olmayan sağlık tesisimiz Konya'da kalmayacak. Hedefimiz bu ve hedefimize de yaklaşmış bulunmaktayız çok şükür. Sayın Valimiz başta olmak üzere Konya'mızı sağlıkta bir model oluşturma yönünde katkısı bulunan belediye başkanlarımıza, hayırseverlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hayırlı etsin, tesisimizi mübarek eylesin. Hayırlı hizmetlere vesile kılsın inşallah." şeklinde konuştu.

“Şehrimiz için olan çabaların her biri esere dönüşüyor”

Yapılan Aile Sağlık Merkezi ile daha konforlu bir hizmet verileceğinin altını çizen AK Parti İl Başkanı Hasan Angı; "Önemli bir proje olan bu tesis şehit babamızın büyük gayreti ve fedakarlığıyla bir eser olarak ortaya çıkmış. Mahalle sakinlerinin daha ferah bir mekanda hizmet alacağı, burada görev yapacak kıymetli doktorlarımızın ve yardımcı elemanlarının huzurla çalışacağı bir mekanı ortaya çıkarmıştır. Bu şehrin kazanımı, bir tarafta hayırseverlerimiz bir tarafta yerel yönetimlerimiz, kıymetli valimiz ve kamu yöneticilerimiz el birliğiyle bu şehre hizmet etmek, bu şehri daha büyütmek adına büyük bir çaba ortaya koyuyorlar. Bunların da her biri esere dönüşüyor. Bu eser hem şehidimizin adını yaşatacak hem de hayır sahibi olarak şehidimizin kıymetli babası bu emekleri sadaka-i cariye olarak inşallah defteri amellerinin büyük bir mükafatı olarak yerini alacak. Ben de tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Burada tedavi görecek, hizmet alacak kıymetli hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çalışan doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza da hayırlar getirsin. Emeği geçen herkese, emek vermiş, ter dökmüş, burada çalışmış tüm kardeşlerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis başta mahallemiz olmak üzere ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun." dedi.

“Konya modeli belediyecilik anlayışı tüm Türkiye’ye örnek oluyor”

Konya’nın yaşadığı dönüşümün temelinde iş birliği ve uyumun yattığına dikkati çeken AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer: “Ben dokuz yılı ilçe başkanı olmak üzere yaklaşık 13 sene boyunca Selçuklu teşkilatında görev yaptım. bu zaman zarfında gerçekten hem Selçuklu'muz hem de şehrimiz adeta dönüştü. Bambaşka bir şehir ve ilçe haline geldi. Büyük hizmetlere hep birlikte tanıklık ettik. Belediyelerimizin yapmış olduğu sağlık tesislerinin sayısını hatırlamak mümkün değil. Şehrin her köşesinde, ilçenin her yerinde, yerel yönetimlerimizin katkısıyla yapılmış sağlık tesislerine sahibiz. Selçuklu'da pek çok sağlık ocağı, aile yaşam merkezi, ağız ve diş sağlığı hastanesi, dezavantajlı tarzlı gruplar için Selçuklu Otizmli Bireyler Merkezi gibi şehre ve ilçemize değer katan pek çok sağlık hizmetinin ilçemize ve şehrimize kazandırıldığına hep birlikte şahit olduk. Sağlık, özellikle, AK Partili dönemde Türkiye'de en önemli mesafe kat ettiğimiz alanlardan bir tanesi bunu da hep birlikte yaşadık. Burada uzun uzadıya anlatmaya gerek yok ama bugün Türkiye gerçekten gelişmiş ülkelerin bile belki önünde bir sağlık hizmetini vatandaşlarına sunabilmekte. Bir diğer taraftan burada bir iş birliğini, bir birlikteliği görüyoruz. Hayırsever vatandaşımız, şehidimizin babası, yerel yönetimlerde belediyemiz ve il sağlık müdürlüğümüz hep birlikte bu birlik ve bütünlük içerisinde ilçemize ve mahallemize bu güzel eseri kazandırdı. Aslında Konya'mızda yapılan bu hizmetlerin temelinde de bu birliktelik ve işbirliğinden bahsedebiliriz. Konya'daki kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, siyasetin, vatandaşın, hayırseverlerin bu işbirliği aslında Konya'daki bu ilerleyişin, değişimin, gelişimin belki de en büyük sebebi. Dolayısıyla bu gelenek aslında bir modele dönüştü. Konya modeli diyoruz biz buna ve inşallah Türkiye'nin her yerine de örnek olmaya devam ediyor, devam edecek. Bir üçüncü konu da burada bir şehidimizin ismi sağlık tesisine verilmiş durumda. Şehit Yaşar Nuri Küçükkara, tabii onun ismi burada hep baki kalacak. Bu millet geçmişten bugüne pek çok zorlukla karşılaştı ve şehitlerimiz canlar pahasına bu ülkeyi, bu aziz milleti bizlere emanet bıraktılar. Bizlere düşen de bu ülkeyi, bu milleti en güzel şekilde layık olduğu yere taşımak, geliştirmek, hizmet etmek, yeri geldiğinde de aynı fedakarlığı bizlerin yapması. Dolayısıyla buradan geçmişten bugüne bütün şehitlerimizin ruhlarını da yad etmek istiyorum. Rahmetle anmak istiyorum. Ve burada inşallah Hüsamettin Çelebi Mahallemizde bu sağlık hizmetinden, faydalanan her bir vatandaşımızın bir Allah razı olsun deyişi, bir hamd etmesi şehidimizin de ruhunu şad edecek, ona, onun hanesine bir hayır olarak yazılacak diye ben ümit ediyor ve düşünüyorum. Ben bir kez daha emeği olan herkese teşekkür ediyor, sağlık merkezimizin ilçemize, mahallemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“Tüm kurumlar ve Konya birlik halinde önemli hizmetlere imza atıyor”

Anadolu insanının bugüne kadar vatan uğrunda can veren şehitlere olan teveccühünün her daim arttığını ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan: “ Şehidimizin isminin buraya verilmesi tam zemine oturmuş ve insanlarımızın hissiyatına da tercüman olmuş. Şehidimizin babası ayrı ve ekstradan maddi manevi her türlü fedakarlığı yaparak böyle bir kadirşinaslığı böyle bir gösterdiği için ayrıca bütün Konya'mız adına kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güzelliği, bu özelliği, milletvekillerimiz başta olmak üzere, belediye başkanlarımız il başkanımız, kamu kuruluşlarımız, sağlık müdürlüğümüz ve meslek kuruluşları bütün hemşehrilerimiz desteklemektedir, paylaşmaktadır. Bu birlik ve beraberlik ruhunun ayrıca hep beraber bereketini müşahede ediyoruz. Biraz önce ifade edildi. Sağlık hizmetiyle ilgili söylendi zaten. Gerçekten son zamanlarda Anadolu'nun dört bir yanında etkili bir sağlık hizmetinin, kamu hizmetinin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi yönündeki hükümetimizin mükemmel hizmetini müşahede ediyoruz. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza da hassaten teşekkür ederiz. Böyle bir tesis mahallemize hizmet edecektir, bundan müteşekkiriz, sevinçliyiz. Bu sevinci de hep beraber bugün paylaşıyoruz. İnşallah bu tesiste ifa edilecek hizmetler mahallemizin, insanlarımızın sağlığına, sıhhatine vesile olacaktır. Burada hizmet edecek bütün kardeşlerimizi de şimdiden tebrik ediyorum. Şehidimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.