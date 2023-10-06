Selden etkilenen hanelere 5 milyon liralık kaynak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili vakfa, 5 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.
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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon lira kaynak aktardık." ifadesini kullandı.