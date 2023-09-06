Sele kapılan 2 kişi öldü, 12 kişi hastaneye sevk edildi

Valilikten yapılan açıklamada, sağanak yağışın Arnavutköy ve Başakşehir'de an itibarıyla etkisini kaybettiği belirtildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık hizmetinin verilmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Başakşehir'de sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Şahsın cesedine ulaşıldı. Ekiplerimizin su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Yağışların sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Valilikten yapılan son açıklamada ise "Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir." bilgisi paylaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrekareye yaklaşık 125 kilo gram yağış düştüğünü vurgulayarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini, sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Gül, "Su baskını dolayısıyla evleri kullanılmayacak durumda olanlarla su basma riski olan hemşerilerimiz 112'yi aradıkları takdirde kamu tesislerinde misafir edilecektir." paylaşımında da bulundu.

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle meydana gelen su taşkınından 12 kişinin etkilendiğini belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen su taşkınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, olaydan 12 kişinin etkilendiğini aktardı.

Taşkından etkilenenlerin ambulansla hastanelere nakledildiğini kaydeden Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans ve 10 UMKE timiyle 240 sağlık çalışanı görevlendirmesi yapılmıştır. Taşkın sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz."