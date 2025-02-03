"SelectUSA Roadshow” İzmir’de ilk kez düzenlendi

İZMİR / EKONOMİ



İzmir Ticaret Odası, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Müsteşarlığı ile iş birliğinin 25. Yıl dönümü nedeniyle, Ankara ve İstanbul’un ardından İzmir’de düzenlenen "SelectUSA Roadshow” kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia, Maryland, Michigan, Ohio, Güney Karolina ve Virginia eyaletlerinden kalkınma ajansları ve iş hizmet sağlayıcıları, İzmirli firmalarla bir araya gelerek yatırım fırsatlarını anlattı. İki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirme hedefiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, yaklaşık 3 saatte 272 iş görüşmesi gerçekleştirildi.





Özgener: İzmir, ABD’ye dış ticaret fazlası veren öncü şehirlerden



Etkinliğinin ardından değerlendirmede bulunan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “ABD, Türkiye’nin en büyük ve en köklü ticaret ortaklarından biri. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında ikinci, ithalat özelinde ise beşinci sırada olması, diğer yandan ABD’nin ülkemizde en fazla uluslararası yatırımı bulunan ikinci ülke konumunda bulunması bunun önemli bir göstergesi. Kentimizin ABD’ye olan ihracatı ise 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 12.5 artış göstererek 1.2 milyar dolar değerine ulaştı. ABD’ye dış ticaret fazlası veren öncü şehirlerden olan kentimizin, ülkemizden ABD’ye gerçekleşen ihracattan almış olduğu pay ise yüzde 10’a yaklaşmış durumda” dedi.





ABD vizesi uygulamalarına ilişkin sunum yapıldı



"SelectUSA Roadshow to İzmir” etkinliğinde açılış konuşmalarının ardından, ABD Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Elçi-Müsteşar Nancy Abella yatırımcılar ve iş insanları için ABD vizesi uygulamalarına, SelectUSA Programı Avrupa ve Avrasya Müdürü Stephanie Rothman ise; iki ülke arasındaki iş hacmini geliştirmeye ve 11-14 Mayıs 2025 tarihlerinde Vaşington’da gerçekleşecek SelectUSA Zirvesi’ne yönelik sunumlar gerçekleştirdi.





272 iş görüşmesi yapıldı



Panelden sonra, Amerika Birleşik Devletleri Eyalet Ekonomik Kalkınma Ajansları Yetkilileri ve iş hizmet sağlayıcıları ile İzmirli firmalar arasında toplam 272 görüşme yapıldı. Görüşmelerde, Georgia, Maryland, Michigan, Ohio, Güney Karolina ve Virginia eyaletlerinin ekonomik kalkınma ajanslarından John Soper, Kübra Nefise Kalkan, Eric Shreffler, Justin Kocher, Sergio Domingues ve Andreas Flensborg, bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi.

İZMİR(EKONOMİ) 02.02.2025 İCD/İCD R