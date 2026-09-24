Selim Ak, “ 12 bin konut yaptık, kaliteden taviz vermeyiz”

Ak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Ak, şirketin büyüme anlayışının yüksek kalite ve standartlar üzerine kurulu olduğunu belirterek, “Kâr odaklı yaklaşıp daha fazla kâr elde etmenin yollarını aramak yerine, kalitemizi ve standartlarımızı nasıl daha iyi noktalara taşıyabiliriz düşüncesiyle müşterilerimize en iyi hizmeti sunma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

1978 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteren Ak İnşaat, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yatırımlarını sürdürürken, büyüme planları kapsamında İstanbul’da da yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor. Sektörün önde gelen firmaları arasında yer alan şirket, konut projeleriyle bölgede önemli bir üretim hacmine ulaştı. Farklı iş kollarında hayata geçirdikleri çevreci projeler, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibiyle bugünlere geldiklerini belirten Selim Ak, yeni dönemde İstanbul’da projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Trabzon’daki yatırımlarına da devam ettiklerini belirten Ak, Yalıncak’ta 100 daireden oluşan yeni bir konut projesinin inşaatına başladıklarını, aynı bölgede yaklaşık 30 bin metrekarelik alan üzerinde “living konaklama” konseptiyle bir başka proje planladıklarını ifade etti.

Kent turizminin gelişmesine katkı veriyor

Şirketlerinin faaliyet alanları arasında turizmin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Ak, şirketin Trabzon’da Novotel, Aksos ve Focus Otelleri ile turizm sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi. Bölgedeki toplam yatak kapasitelerinin yaklaşık 650 olduğunu belirten Ak, Trabzon turizminin önemli bir potansiyele sahip olmasına karşın sezonun giderek kısaldığına dikkat çekti.

Ak, “Turizm bizim için önemli bir sektör. Ancak Trabzon’da turizm sezonu artık oldukça kısaldı. Neredeyse iki aylık bir döneme sıkışmış durumda. Bu kadar kısa bir sezonda otellerin ve turizm yatırımlarının yılın tamamındaki maliyetlerini karşılaması kolay değil. Bölgesel etkenler de turizmi ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle yaşanan savaşlar nedeniyle bir anda rezervasyon iptalleriyle karşılaşabiliyoruz. Rezervasyon yaptıran bir turistin birkaç gün sonra bölgedeki bir gelişme nedeniyle seyahatini iptal etmesi, turizm işletmeleri açısından ciddi bir risk oluşturuyor” dedi.

Harcama yapan turist profiline ihtiyacımız var

Trabzon’un yalnızca turist sayısını artırmaya değil, daha uzun süre konaklayan ve bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlayan bir turist profiline de ihtiyaç duyduğunu belirten Ak, turizmde çeşitlendirmeye gidilerek sezonun uzatılmasının önemine vurgu yaptı. Ak, “Bölgemize turist geliyor ancak gelen turistin bütçesi de bizim açımızdan önemli. Daha fazla harcama yapan, konaklama süresini uzatan ve bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlayan turist profilini çekmemiz gerekiyor” dedi.

Trabzon’un turizm potansiyelinin yılın daha geniş bölümüne yayılması gerektiğini ifade eden Ak, turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesinin ve farklı destinasyon pazarlarına ulaşılmasının önem taşıdığını söyleyerek “Trabzon’un turizmde çok daha büyük bir potansiyeli var. Ancak bu potansiyeli yalnızca yaz aylarında değil, yılın daha geniş bir bölümünde değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için turizm ürünlerini çeşitlendirmek, konaklama süresini artırmak ve daha nitelikli turist profiline ulaşmak önemli” değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat sektöründe usta maliyeti mühendisi geçti

İnşaat sektöründe en önemli sorunlardan birinin nitelikli iş gücü açığı olduğunu belirten Selim Ak, özellikle deneyimli usta bulmanın giderek zorlaştığını söyledi. Sektörde ücret dengelerinin de önemli ölçüde değiştiğine dikkat çeken Ak, “İnşaat sektöründe sıkıntımız vasıflı eleman bulamamak. Artık inşaat mühendisi maaşı 70-80 bin lira ama bir ustanın maaşı 150 bini geçiyor” dedi. Nitelikli iş gücü eksikliğinin yalnızca maliyetleri değil, projelerin zamanında tamamlanmasını ve sektördeki üretim kapasitesini de etkilediğini belirten Ak, insan kaynağının sektörün önemli gündemlerinden biri olduğunu ifade etti.

Daha fazla kâr yerine kaliteyi artırmayı seçtik

Ak İnşaat’ın büyüme anlayışında kalite, müşteri memnuniyeti, verimlilik ve yenilikçiliğin öncelikli olduğunu belirten Ak, şirketin projelerinde çağdaş mimarlık ve teknolojik altyapının gerekliliklerini uyguladığını söyledi. Çeyrek asrı aşan ticari deneyimlerinde müşteri odaklılık ve verimliliği şirket kültürünün önemli unsurları olarak benimsediklerini belirten Ak, konut projelerinde kısa vadeli kâr anlayışıyla hareket etmediklerini vurguladı.

Şirketin bundan sonraki projelerinde de aynı anlayışı sürdüreceğini belirten Selim Ak, “Projelerimizde sürekli yenilikleri uyguluyoruz. Kaliteden taviz vermeyiz. Kâr odaklı yaklaşıp, ‘daha nasıl fazla kâr elde ederiz’ sorusunun cevabını aramak yerine, ‘kalitemizi ve standartlarımızı nasıl daha iyi noktalara taşıyabiliriz’ anlayışı ile çalışıyoruz. Bundan sonra da bu noktadan hareketle gerçekleştireceğimiz her projede daha yüksek kalite, daha yüksek standartlara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.