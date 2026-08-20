Semiha Güneş: “Diploma yeterli değil; beceriniz fark yaratacak”

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de genç işsizliği ve ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüksek seviyelerde seyrederken, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, gençlerin değişen iş dünyasında yalnızca diplomayla değil, sahip oldukları beceri ve uzmanlıkla fark yaratabileceğine dikkat çekti. Güneş, gençlere teknoloji, yapay zeka ve veri okuryazarlığı gibi alanlarda yetkinlik kazanmaları çağrısında bulunurken, iş dünyasına da gençlerin deneyim kazanabileceği daha fazla fırsat yaratma sorumluluğu düştüğünü söyledi.

TÜİK’in ‘İstatistiklerle Gençlik 2025’raporundaki verilerine göre 15-24 yaş grubunda genç işsizlik oranı yüzde 15,3’e çıkarken,‘ne eğitimde ne istihdamda’ olan (NEET) gençlerin oranı yüzde 23,3’e ulaştığının altını çizen Güneş, “Her yıl yayınlanan bu raporla göre ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2023 itibariyle belirgin bir artış trendi içinde. 2023’te yüzde 22,5 olan bu oran, 2024’de 22,9’a, 2025’de 22,3’e ulaşmış durumda. Bu da bize bir şeyleri yanlış yaptığımızı gösteriyor” dedi.

Yapay zeka, teknoloji ve veri okuryazarlığının yeni dönemin temel yetkinlikleri arasında yer aldığını ifade eden Güneş, “Yapay zekayı yalnızca kullanan değil, onunla değer üreten gençler öne çıkacak. Analitik düşünme, iletişim, problem çözme ve ekip çalışması gibi beceriler de iş dünyasında giderek daha belirleyici hale geliyor” diye konuştu.

“Gençlerden deneyim bekliyorsak alan açmalıyız”

Genç istihdamındaki sorumluluğun yalnızca gençlere yüklenemeyeceğini vurgulayan Güneş, şirketlerin de nitelikli staj, mentorluk ve genç yetenek programlarını yaygınlaştırması gerektiğini söyledi. Güneş, “Şirketler gençlerden deneyim bekliyorsa, önce o deneyimi kazanabilecekleri alanları yaratmalı. Stajyerleri yalnızca gözlem yapan değil, gerçek projelerde sorumluluk üstlenen gençler haline getirmeliyiz. Üniversite ile iş dünyası arasındaki bağı da güçlendirmeliyiz” dedi.