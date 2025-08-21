  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Şensarı ailesinin acı günü
Takip Et

Şensarı ailesinin acı günü

Büyükşehir ve Odunpazarı Belediyesi CHP Meclis Üyesi İnci Şentuna’nın annesi ve ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna’nın kayınvalidesi Nurhan Şensarı hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şensarı ailesinin acı günü
Takip Et

Eskişehir/Ekonomi

Eskişehir Büyükşehir ve Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi İnci Şentuna’nın annesi, Eskişehri Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Şentuna’nın kayınvalidesi Nurhan Şensarı’nın vefatı sevenlerini üzdü.

Şensarı’nın cenazesi 100. Yıl Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, BARO Başkanı Barış Günaydın, Lokantacılar Odası Genel Başkan vekili Bahar Bilen, Ak Parti grup başkanvekili Ahmet Sivri, katıldı.

Şehirler
Konya Bilim Festivali 10’uncu kez kapılarını açıyor
Konya Bilim Festivali 10’uncu kez kapılarını açıyor
Başkan Görgel, “Yeni Spor Tesisleriyle Çok Daha Büyük Başarılara”
Başkan Görgel, “Yeni Spor Tesisleriyle Çok Daha Büyük Başarılara”
AHBİB Başkanı Veysel Memiş: “Ekilmeyen arazilerle üretim kapasitemizi 2-3 kat artırabiliriz”
“Ekilmeyen arazilerle üretim kapasitemizi 2-3 kat artırabiliriz”
OzUBEX, dijital dönüşümde KOBİ’ye özel yol haritası sunuyor
OzUBEX, dijital dönüşümde KOBİ’ye özel yol haritası sunuyor
ASGÜN Makine Genel Müdürü Can Emin Özeren: “ABD’nin Çin tarifeleri işleyişimize yansıyor”
“ABD’nin Çin tarifeleri işleyişimize yansıyor”
Eskişehir'de çok özel bir atölye Türkiye'ye örnek oluyor
Eskişehir'de çok özel bir atölye Türkiye'ye örnek oluyor