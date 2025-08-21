Şensarı ailesinin acı günü
Büyükşehir ve Odunpazarı Belediyesi CHP Meclis Üyesi İnci Şentuna’nın annesi ve ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna’nın kayınvalidesi Nurhan Şensarı hayatını kaybetti.
Eskişehir/Ekonomi
Eskişehir Büyükşehir ve Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi İnci Şentuna’nın annesi, Eskişehri Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Şentuna’nın kayınvalidesi Nurhan Şensarı’nın vefatı sevenlerini üzdü.
Şensarı’nın cenazesi 100. Yıl Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, BARO Başkanı Barış Günaydın, Lokantacılar Odası Genel Başkan vekili Bahar Bilen, Ak Parti grup başkanvekili Ahmet Sivri, katıldı.