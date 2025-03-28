Şentuna “Eskişehir’in ufku açılacak”

Eskişehir/Ekonomim

Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) uzun süredir üzerinde mesai harcadığı Eskişehir'e çok büyük katma değer katacak olan Kızılinler Termal Tesis projesinde mutlu sona ulaştı. ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, “Hava Kampüs olarak adlandırılan Kontrolsüz Havaalanı projesinde tüm kurumlarımız olumlu görüş verdi çok yakında izin süreci tamamlanacağını düşünüyoruz” dedi.

Kısa sürede aksiyon alacağız

Kızılinler Termal Tesis ve Hava Kampüsü projelerinin bir Eskişehir projesi olduğun altını çizen Şentuna “Eskişehir'in ufkunu açacak, Şehir turizmi ve havacılık alanlarında yıllardır özlemle beklenen atılım ve yatırımlar için gerekli izin ve onaylar Ramazan Bayramı sonrasında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Kısa sürede aksiyon alarak şehrimizi bu değerli yatırımlarla buluşturmanın kıvancını yaşayacağız” diye konuştu.

Şentuna’dan emeği geçenlere teşekkür etti

Projenin hayata geçmesine katkı sağlayanlara da teşekkür eden Şentuna, şu görüşlere yer verdi: “Artık Eskişehir projesi olan bu değerli yatırımların hayata geçmesi için görüştüğümüz ilk andan itibaren çok değerli desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Mehmet Nuri Ersoy'a projemizi ilgili ve yetkililere aktarmamız ve onay almamız için büyük gayret gösteren, bize mihmandarlık yapan AK Parti İl Başkanı Sayın Gürhan Albayrak ve AK Parti MKYK Üyesi, Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Nebi Hatipoğlu'na, teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Sayın Hatipoğlu sürecin izin ve onay aşamasının dışında artık Eskişehir projesi olarak adlandırılan bu projelerin sonuna kadar destekçisi olacağını beyan etmiştir. ‘Şehrin geleceğine fayda sağlayacak her türlü projenin arkasındayım’ sözünü eyleme döktükleri ve proje sonuna kadar verecekleri desteklerden dolayı şahsım ve tüm yönetim kurulu adına teşekkürlerimizi sunarız.”