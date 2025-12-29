Şentuna “Hava kampüs projesinde geri adım atmayacağız”

Ali Baş/Eskişehir

Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ERİAD) 10. yılını kutluyor. 10. yıl nedeniyle düzenlenen gecede açılış konuşmasını yapan Rüştü Şentuna, ERİAD üyeleri olarak kendilerini Balkanlar’dan gelenler olarak tanımladıklarını belirterek Batı’nın teknolojisini ve sanayi kültürünü Türkiye ekonomisine kazandırdıklarını söyledi. Şentuna, “ERİAD üyeleri olarak hep kendimizi Balkanlar'dan gelenler olarak tarif ediyoruz. Aslında bizler, Balkanlara giden ailelerin nesilleriyiz. Bir dönem Balkanlara Türk insanının çalışkanlığını ve adaletini götürdük. Dönerken de Batı'nın teknoloji ve sanayisini beraberimizde getirerek ekonomimize ve sanayimize kattık” dedi.

Kızılinler Eskişehir’in 20 yıllık hayali

ERİAD’ın Eskişehir’i ilgilendiren birçok projeyi aynı anda yürüttüğünü belirten, Şentuna, Kızılinler Termal Turizm Bölgesi’nin Eskişehir’in 20 yıllık hayali olduğunu ifade etti. Şentuna, “Şehrimizi ilgilendiren birçok önemli projeyi aynı anda yürütüyoruz. Bu projelerden bir tanesi Kızılinler Termal Turizm Bölgesi, Eskişehir'in 20 yıllık hayali. Biz de bu hayali gerçekleştirmek için 3 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Dönem dönem zorluklarla karşılaşsak da, sizlerden aldığımız güç ve destekle çok yakın bir zamanda sonuca ulaştıracağımızı düşünüyoruz. Ancak bu kadar basit bir projenin nasıl bu kadar zor bir hale geldiğini de anlamış değiliz” dedi.

Hava Kampüs projesinden vazgeçmedik

Şentuna, Hava Kampüs’ün önemli hedeflerinden biri olduğunu belirterek, projenin eğitimden ulaşıma, bakımdan üretime ve milli güvenliğe kadar katkı sağlayacak şekilde tasarlandığını ifade etti. Projenin şimdilik sonlandırıldığını ancak vazgeçmediklerini belirten Şentuna şöyle konuştu: “İkinci projemiz, Hava Kampüs. Havacılık kenti Eskişehir'e çok yakışacak bir proje. Nedir bu? Eğitimden ulaşıma, bakımdan üretime, hatta ve hatta milli güvenliğe dahi katkı sunacak bir proje idi. Çok yakın bir tarihte bu da sonlandırıldı. Ama pes etmeyeceğiz, önümüzdeki dönemlerde tekrar gündeme alacağız, tekrar devam ettireceğiz. Bu Hava Kampüs içerisinde olan çok önemli konulardan bir tanesi bölgesel uçuşlardı. Bununla ilgili çok ciddi çalışıyoruz. Onu orada yapamadık ama çok güzel bir Hasan Polatkan gibi ulusal meydanımız var. Bu meydana bu projeyi entegre ederek yaz aylarında tatil yörelerine, yılın her döneminde de İstanbul bağlantılı yurt içi ve yurt dışı uçuşlara açacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Daha doğrusu projede bitti. Sadece ekonomik, konfor ve zamanın üçünün bir arada oturmasını bekliyoruz. Bunu sağladığımız anda Mart veya Nisan aylarında da şehre bu hizmeti sunabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki sanayi ve ticaret odalarımız da bizlere destek olurlarsa daha hızlı da çözüme ulaşırız” dedi.

Yoğun katılım oldu

Geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Milletvekilleri Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Baro Başkanı Gökhan Günaydın, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesiukbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Ticaret Borsası başkanı Ömer Zeydan, Lokantacılar Odası Genel Başkan Vekili Bahar Bilen, Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı Ufuk Uysal, Ak Parti Grup Başkanvekili Ahmet Sivri, katıldı.