Şentuna “Hem Eskişehir hem Türkiye kazandı”

Eskişehir/Ekonomim

Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD), akademik bilgiyi sanayi gücüyle birleştirerek ülke ekonomisine nefes aldıracak bir protokole imza attı. Uzun süredir bilim insanları tarafından üzerinde çalışılan ve şu an Türkiye’de üretimi bulunmadığı için ithal edilen stratejik ürün “cam köpük” ERİAD’ın hamlesiyle artık yerli imkanlarla piyasaya sürülecek.

Türkiye’de üretimi bulunmuyor

Geri dönüştürülmüş camlardan üretilen ürün, teknik özellikleriyle sanayide yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Konu ile ilgili bilgi veren ERİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Şentuna "Ülkemizin üretim gücünü artırmak ve ithalatı azaltmak için öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz. Akademisyenlerimizin emeği, sanayicimizin gücüyle birleşti; Hem Eskişehir hem Türkiye kazandı! Üreteceğimiz bu teknolojik ürün; beyaz eşya sanayisinden devasa kimyasal üretim tesislerine, binaların yalıtımından endüstriyel teknik alanlara kadar birçok sektörde oyunun kurallarını değiştirecek. Hali hazırda Türkiye’de üretimi bulunmayan ve büyük ölçüde ithalat yoluyla temin edilen bu stratejik ürünün yerli ve milli imkanlarla üretilmesi adına çalışmalarımıza hızla başlayacağız. ERİAD olarak bu önemli iş birliğinde emeği geçen tüm akademisyenlerimize, paydaş kurumlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor; ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Cam köpüğün özellikleri

Şentuna, geri dönüştürülmüş camlardan üretilen Cam köpüğün özellikleri ile ilgili şu bilgileri verdi:

Tam Güvenlik: Yüksek yanmazlık özelliği.

Üstün İzolasyon: Su, ses ve ısı yalıtımında maksimum performans.

Maksimum Hijyen: Antibakteriyel yapı.

Yüksek Dayanıklılık: Sert kimyasallara karşı sarsılmaz direnç.