Sera-Bir Başkanı Yanmaz: Domates fiyatındaki artış ihracattan kaynaklanmıyor

ESKİŞEHİR - Jeotermal teknolojik seralarda yapılan salkım domates üretiminin yüzde 90’ının ihracata yönelik olduğunu kaydeden Müslüm Yanmaz, “Kış aylarında Avrupa’da ülkelerinde domates talebi artıyor. Kış ayları sadece Avrupa da değil tüm dünyada domates fiyatının en yüksek olduğu dönemler. Bu durumu ilgili bakanlıklara da ilettik. Domates fiyatını yükselen sebep yapılan ihracat değil. Domates üretimin azalmasıdır. Enerji maliyetleri nedeniyle Avrupa domates üretimi yapmıyor ve bu dönemde ithal ediyor. Biz de bu talebi karşılıyoruz.”dedi.



Domates fiyatındaki artışın kur artışıyla birlikte enerji başta olmak üzere girdilerdeki yükselişten kaynakladığını ve aylarca önce fiyatın bu seviyelere geleceğine yönelik görüşlerini paylaştıklarını vurgulayan Yanmaz, şöyle konuştu: “Kısıtlamanın kaldırılması sevindirici bir gelişme oldu. Sektör olarak ciddi bir Pazar kaybı yaşayacaktık ve büyük uğraşlarla kazandığımız AB pazarını kaybedecektik. Dış bağlantılarımızın kaybedilmesini telafi etmek çok zor olacaktı. Üreticilerin ısrarlı çabaları ve bakanlıklarla yaptığımız görüşmeler sonuç verdi ve bizi haklı bularak karardan dönüldü. Bu tür kararların sektör görüşüne açılması gerekiyor. Ani kararlar üreticilerimiz hem de ihracatımız açısından telafisi zor sorunlar haline gelebilir.”