'Serbest bölgeler ve teknoloji bölgelerinde vergi muafiyetleri devam etmeli'

MERSİN / EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketini değerlendiren MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, iş dünyasının paketteki istisna ve muafiyetlerle ilgili beklentilerini dile getirdi. Yeni vergi paketi özelinde, şirketlerin vergisel işlemlerinde istisnaların ve muafiyetlerin kaldırılacağı ve ciro üzerinden vergi alınacağının iddia edildiğini ifade eden Çakır, ciro üzerinde vergi uygulamasının son derece yanlış olacağını vurguladı. Bunların sosyal medyada geçen ve net olmayan konular olduğunu düşünmek istediklerini kaydeden Çakır, “Serbest Bölge, Teknopark ve Agropark gibi teknoloji geliştirme bölgeleri, vergi istisnaları ve muafiyetlerle katma değer yaratarak ülkeye döviz kazandırıp yabancı yatırımcı çekiyor. Özellikle teknoparklarda istisna ve muafiyetlerle yüksek teknoloji üretilmesinin önü kesilmemeli” dedi.

“Paket, yatırımı ödüllendirmeli”

İstisna ve muafiyetler olmadan küresel anlamda rekabet sağlanamayacağının altını çizen Çakır, “Ar-Ge anlamında bazı destekler devam etse de ticari faaliyet anlamında birçok muafiyet ve istisna daha önce kaldırılmıştı. Sınırlı olan vergi muafiyet ve istisnaların kaldırılması Ar-Ge’ye, inovasyona, araştırmaya ve doğrudan yabancı yatırımlara zarar verir, ülkeye döviz girmesini engeller. Vergi paketi üretimi, yatırımı ve Ar-Ge’yi ödüllendirmeli, yok etmemelidir. Doğrudan yabancı yatırımcı çeken, döviz kazandıran, rekabetçiliği destekleyen merkezlerde istisna ve muafiyetler devam etmelidir. Vergi paketi çalışması kamu açıklarını finanse eden bir şey olmamalı, iş dünyası başta olmak üzere tüm topluma nefes aldıracak, ekonomiyi güçlendirecek bir sonuç vermelidir” diye konuştu.