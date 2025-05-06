Serbest bölgelerin yıllık ticaret hacmi 31 milyar dolara yaklaştı

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye’de ilk serbest bölgenin kurulduğu Mersin, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun kabul edilişinin 40’ıncı yıldönümünde önemli isimleri konuk etti. Türkiye’deki 19 serbest bölgeden 18’ini kurup işleten firmaların üye olduğu Serbest Bölge Kurucu ve İşleticileri Derneği’nin (SEBKİDER) genel kurul toplantısı, Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. SEBKİDER Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, “Serbest bölgelerimiz yıllık 31 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmi, 12 milyar doları aşan ihracatı ve 100 bin kişiye yaklaşan istihdamı ile Türkiye’nin ekonomik gelişmesine büyük katkı sağlayan güçlü bir ekonomik güce kavuşmuştur” dedi.



“Ekonomiye sunduğumuz katkıyı güçlendirmeye çalışacağız”

SEBKİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılınç ise sektörde daha fazla yatırım, ihracat ve istihdam sağlanmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine işaret ederek, “Derneğimiz, ülkemize yüksek teknolojinin transferi ve yetişmiş insan kaynağının, bu transferi hızlandırması konusunda etkili rol oynamaya başlamıştır. Genel kurulun ardından paydaşlarla yapılacak çalıştaylarla birlikte bu sinerjiyi daha da arttırarak, sektörün ülke ekonomisine katkısını daha da güçlendirmeye çalışacağız. Yeni dönemde özellikle sektördeki değişimin ve ihtiyaçların yönetiminde, kurumlar arası iş birliğini ve iletişimi daha da güçlendireceğiz. Yeni kurulacak serbest bölgelerle birlikte ülke ekonomisine sağlanan katkının daha üst seviyeye çıkarılacağına inanıyoruz” diye konuştu.



Genel kurulun ardından Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu ve bürokratların yer aldığı oturumda sektörel konular masaya yatırıldı.