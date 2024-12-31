Serbest piyasa koşulları fırıncıları zorluyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Sendikalarına kayıtlı 59 fırının faaliyet gösterdiğini ifade ederek, özellikle yalnızca ekmek üretimi yapan işletmelerin ciddi bir mali baskı altında olduğunu söyleyen Mülazımoğlu, Eskişehir'deki günlük ekmek tüketiminin yaklaşık 500 bin adet olduğunu belirtti. Mülazımoğlu, "Bir fırının ayakta kalabilmesi için günlük en az 3 bin ekmek üretmesi gerekiyor. Ancak birçok fırın bu kapasiteye ulaşamadığı için zarar ediyor. Bayilere satış yapmak zorunda kalan fırınlar, ekmeği maliyetin altında satmak durumunda kalıyor. Fırında perakende olarak 10 TL’ye satılan ekmek, bayilere 8 TL’nin altında veriliyor. Bu durum hem rekabeti hem de karlılığı olumsuz etkiliyor" dedi.

Maliyetler arttı, zarar kaçınılmaz hale geldi

Fırıncıların maliyet artışlarına yetişemediğini vurgulayan Mülazımoğlu, "Tavsiye edilen ekmek fiyatı üç ayda bir güncelleniyor ancak un, maya, elektrik gibi girdilere neredeyse her ay zam geliyor. Bu da fırıncıları ciddi zarara uğratıyor. Unlu mamul üreticileri, poğaça ve börek gibi farklı ürünlerden kar edebiliyor. Ancak sadece ekmek üreten fırınlar, girdi maliyetlerindeki artışı karşılayamıyor ve ayakta kalmakta zorlanıyor. Bugün ekmek fiyatının en az 15 TL olması gerekiyor” diye konuştu.

"Ekmek fiyatları girdi maliyetlerine paralel artmalı"

Ekmek ruhsatı almanın zorluğu nedeniyle birçok işletmenin unlu mamul ruhsatı alarak yasa dışı ekmek üretimi yaptığını iddia eden Mülazımoğlu, bu durumun sektörde haksız rekabete yol açtığını söyledi. İlgili kurumlara yaptıkları şikayetlerden sonuç alamadıklarının altını çizen Mülazımoğlu, “Belediyelerin bu işletmelere müsaade etmemesi gerekiyor. Bu, sadece Eskişehir’in değil, Türkiye’nin genel bir sorunu" dedi. Fırıncıların yaşadığı işçi sıkıntısına da değinen Mülazımoğlu, nitelikli eleman bulmanın giderek zorlaştığını ve işçi ücretlerinin artmasının üretim kapasitesini olumsuz etkilediğini belirtti. Mülazımoğlu, "Amacımız para kazanmak, amme hizmeti yapmak değil. Ancak mevcut koşullar fırıncının sürdürülebilir bir şekilde çalışmasını imkansız hale getiriyor. Serbest piyasa şartlarına ayak uydurabilmemiz için sektörde denetimlerin artırılması ve fiyatların girdilere paralel sabitlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.