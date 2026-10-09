Şeref Oğuz’dan Vaden’e ziyaret

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Çalışmalar hakkında Gazeteci Şeref Oğuz’a bilgiler veren Seyit Acar, “Firmamız ağır vasıtalara yedek parça üretmektedir. 11 bin çeşit ürün yelpazesine sahip, 100’e yakın ülkeye ihracat yapan sektörümüzde öncü bir markayız. İSO 500 ve TİM 1000 listesindeyiz. 1000’in üzerinde personelimiz, güçlü AR-GE’miz ile güçlenerek büyüyoruz” dedi.

Konya’dan dünyaya açılan Vaden yönetimini tebrik eden Gazeteci Şeref Oğuz da, Türkiye’nin gelişmesinde böyle firmaların çok önem taşıdığını belirterek, Seyit Acar’a ev sahipliği için teşekkür etti.