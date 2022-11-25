“Sermayenin korunması için enflasyon muhasebesine geçilmeli”

Esra Özarfat

BURSA - Türkiye’nin bu zorlu sürecin üstesinden gelecek güce sahip olduğunu ifade eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Ancak bu zorlu dönemi hızla geride bırakmak için gerekli tedbir ve politikaların uygulanması çok önemli. İşletmelerimizin enflasyon karşısında sermayelerini koruyabilmeleri için enflasyon muhasebesine geçilmesi zorunlu hale geldi” dedi. Türkiye’de enflasyon muhasebesinin son olarak 2004 yılında uygulandığını ancak takip eden yıllarda kanunda belirtilen koşullar gerçekleşmediği için uygulamanın sona erdiğini anımsatan Başkan Burkay, “Küresel enerji fiyatlarındaki artış ve tedarik zincirlerindeki bozulma nedeniyle üretici fiyat endeksinde önemli bir artışla karşı karşıyayız. Yüksek enflasyonun yol açtığı risklerin nasıl yönetileceği konusunda bazı belirsizlikler var. Şu anda işletmelerin bilançoları gerçek değerleri yansıtmıyor. Öz sermayesi ve makine teçhizatı güçlü olan firmalar, sermayeleri eridiği halde yüksek enflasyon nedeniyle kar etmiş gibi görünüyor. Bu durum mali yapılarda bozulmaya ve kaynak kullanımında verimsizliğe yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu. Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacına dönük taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye aktardıklarını ifade eden Burkay, “Daha önce BTSO olarak gündeme taşıdığımız enflasyon muhasebesinin yanı sıra KGF destekli yeni kredi paketlerinin oluşturulması gibi bir dizi destek talebimizi Sayın Bakanımıza aktardık. En kısa zamanda bu desteklerin birer birer hayata geçeceğini temenni ediyoruz. Şu anda yaşanan kriz Türkiye’nin değil tüm dünyanın krizi. İş dünyamız krizlerle mücadele ve değişen koşullara hızla adapte olabilme becerisini son olarak pandemi döneminde göstermişti. Bu süreçte de doğru strateji ve politikalar eşliğinde ülkemizin sürecin pozitif ayrışan ekonomileri arasında yer alması için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Enflasyonun işletmeler üzerindeki tahribatı en aza indirilmeli”

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, enflasyon muhasebesi uygulamasının 2022 yılını kapsayacak şekilde acilen devreye alınarak, üretimin ve yatırımların devamı için enflasyonun işletmeler üzerindeki tahrip edici etkisinin en aza indirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin yüksek enflasyon ile sınandığı bir süreçten geçtiğini dile getiren Özer Matlı, “Pandemi sürecinden bu yana sürekli artmaya devam eden enflasyonun negatif etkileri, işletmeler üzerinde günden güne hissedilir bir hal almıştır. Öyle ki yüksek enflasyon sebebiyle işletmelerin ortaya çıkan gerçek dışı kârlar üzerinden vergilendirilmesi öz sermayenin erimesine, mali yapının bozulmasına yol açmaktadır. Gelinen noktada özkaynakları günden güne eriyen ve finansmana erişimde zorluk yaşayan işletmelerin mali yapılarını koruyabilmesi, üretimde ve yatırımda sürdürülebilirliği sağlayabilmesi için enflasyon muhasebesi uygulaması zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Firmalarımız, satılan ürün maliyetlerini ortalama maliyetleri üzerinden hesapladıkları için enflasyonun etkisini maliyetlerine yansıtmakta yetersiz kalmaktadır. Ekonomi yönetiminden beklentimiz enflasyon muhasebesi uygulamasını bir an önce hayata geçirerek, enflasyonun işletmeler üzerindeki tahrip edici etkisinin en aza indirilmesidir” diye konuştu.