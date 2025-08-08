Sertel Vida Metal, yatırım ve ürün çeşitliliğiyle büyüyor

MERSİN/EKONOMİ



Sektördeki 43 yıllık deneyimini ve uzman ekibinin çalışmalarını bölgenin lojistik avantajıyla birleştiren Sertel, kapasitesi ve ürün çeşitliliği bakımından Avrupa’nın en büyük çivi, vida ve cıvata-somun üreticileri arasında yer alıyor. Mersin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 3 fabrikasıyla hızla büyüyen Sertel’in İstanbul, İzmir ve Ankara’da şubeleri bulunuyor. Geniş stok hacimli depoları ve özmal sevkiyat araçlarıyla yerli müşteri için erişilebilir bir marka olan Sertel, Avrupa’daki altyapısıyla da global bir gücü temsil ediyor. Yüzde 100 müşteri için satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerini yurt ile dünya geneline yaymayı ilke edinen Sertel, Türkiye pazarındaki talebin önemli bir kısmını tek başına karşılıyor. ABD başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan şirket, tüm vida çeşitlerini üretebiliyor.



Türkiye’nin en büyük fabrikası

Vida çeşitlerinin 70 bini kapalı olmak üzere toplam 100 bin metrekarelik tesislerde üretildiğini belirten Sertel Vida Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Servet Dövenci, “Aylık 3 bin 500 ton vida üretimi, 3 bin 600 ton cıvata, bin ton somun, 7 bin ton tel çekme, 4 bin ton ısıl işlem ve 3 bin 500 ton fosfat kaplama kapasitemiz bulunuyor. Hammadde tedarikinden nihai ürünün sevkiyatına kadar süreci, en yeni teknolojilerle yürütüyoruz. Tam otomatik elektro galvaniz ve termal difüzyon kaplama teknolojileri sayesinde paslanmaya karşı ürünler imal ediyoruz. Portföyümüzde tele, plastiğe ve kâğıda dizili çivi, tel, çelik pin ve kroşe de bulunuyor. Türkiye’nin en büyük çivi ve tel fabrikası olma unvanını getirdiği sorumlulukla da ayda bin 500 ton tele dizili çivi, 2 bin ton plastiğe dizili çivi, bin 500 ton dökme çivi, 500 ton kâğıda dizili çivi, 600 ton galvanizli yumuşak tel kapasitesiyle değer üretiyoruz” dedi.



İhracat pazarlarında hâkimiyet kuracak

Kapasitenin artırılması amacıyla yatırımların devam ettiğini dile getiren Dövenci, “Üretim miktarı, kalite ve çeşitlilik bakımından dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biri olmayı hedefliyoruz. Kalitemizi ISO 27001, ISO 9001, Turquality ve ABD’de geçerli ICC ve CHEP belgeleriyle sertifikalandırdık. Geçtiğimiz yıllarda TOBB tarafından, Türkiye’de en hızlı büyüyen 100 şirket arasında gösterilmiştik. 2024 verileri baz alınarak hazırlanan İSO 2’nci 500 listesinde ise 328’nci sırada yer aldık. Pazarımızı ve gelişimimizi her geçen gün artırarak ihracatta önemli başarılara imza atmak istiyoruz. Tüm plan ve projelerimizi bu yönde ilerliyor” diye konuştu.