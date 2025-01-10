Servisçi ve taksicilerden S ve T plaka ihalelerine tepki: Esnafın gelirini düşürür

Servisçi ve taksiciler UKOME toplantısında gündeme gelen S ve T plaka ihalelerine tepki gösterdi. Mevcut S ve T plakalarının nüfusa oranla yeterli olduğunu savunanesnaf odaları, ulaşım planına ve sektör dinamiklerine zarar verecek hiçbir uygulamaya onay vermeyeceklerini belirttiler.

Servisçi ve taksicilerin bağlı olduğu odalar, bu kez UKOME toplantısında gündeme gelen S ve T plaka ihalelerine karşı ortak bir açıklamada bulundu.

Erkan Özkan: "Veriler, yeni taksi ihtiyacını göstermiyor"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, odanın hayata geçirdiği akıllı taksi doluluk-boşluk sistemi sayesinde tüm taksilerin kullanım oranlarının anlık olarak görülebildiğini belirtti. Özkan, “Bağımsız akademisyenlere hazırlattığımız kapsamlı rapor, İzmir’de mevcut taksi sayısının yeterli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İzmir’in trafik yükünü artıracak bu tür ihalelerin şehrimize zarar vereceğini düşünüyoruz” dedi. Özkan, raporun İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer tüm paydaşlarla paylaşıldığını da söyledi.

Özkan, “Hazırlanan raporlar, İzmir genelinde taksilerin doluluk oranlarının yeterli seviyede olduğunu gösteriyor. Yeni taksiler sadece mevcut esnafın gelirini düşürmekle kalmayacak aynı zamanda trafiği daha da karmaşık hale getirecek. Mevcut sistemimiz ve istatistiki veriler ışığında, İzmir’de yeni bir taksi ihtiyacı olmadığını çok net bir şekilde ortaya koyduk” dedi.

Erdem Mert: "S plakaya ihtiyaç bulunmadığı açıkça görülmektedir"

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, raporların S plaka artışının gereksiz olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Mert, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son yıllarda İzmir nüfusu yalnızca yüzde 6 artarken, servis aracı sayısı 9 kat arttı ve kapasite fazlası yüzde 56’ya ulaştı. Bu durumda yeni plakaların sektöre ek yük getireceği aşikardır. 2024 yılında düzenlenen 400 kiralık plaka ihalesine sadece 124 kişinin başvurmuş olması, sektörümüzdeki talep daralmasını açıkça ortaya koyuyor. “Fabrikaların özmal araçlarla taşımacılık yapmaya başlaması nedeniyle 6 binden fazla S plakasız araç piyasaya çıkmış durumda. Bu da mevcut S plakalı araçların bile yeterince kullanılmadığını gösteriyor.”

"Sektörümüzü koruma mücadelesine devam edeceğiz"

Mert, üyelerinin haklarını savunmak için her platformda mücadeleye devam edeceklerini ifade ederek, “UKOME toplantısında, S ve T plaka ihalelerine neden karşı olduğumuzu hem yazılı hem de sözlü olarak ifade ettik. İzmir’in ulaşım planına ve sektör dinamiklerine zarar verecek hiçbir uygulamaya onay vermeyeceğiz. Tüm üyelerimizin yanındayız" dedi.