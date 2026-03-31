Sevda Kayhan Yılmaz, Makine İhracatçılar Birliği başkanlığına aday oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Makine sektörünün en büyük çatı kuruluşlarından Makine İhracatçıları Birliği’nde başkanlık yarışı başlıyor. Konyalı iş kadını, Kayahan Hidrolik Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, birliğin başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üst düzey görevler üstlenen Yılmaz, güçlü bir yönetim kadrosuyla yola çıktı. Yılmaz’ın listesinde 4 kadın üyenin yer alması, birlik tarihinde kadın temsilinin en yüksek seviyelerinden biri olarak öne çıktı.

Makine ihracatının geliştirilmesi ve sektörün küresel rekabet gücünün artırılması hedefiyle hazırlanan yönetim listesi, iş dünyasında da dikkatle takip ediliyor. Makine İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nun 16 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.