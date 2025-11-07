Sevgili Metal, Savunma Sanayi Buluşmaları'nda yerli üretim gücünü gösterdi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Sanayi Odası tarafından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın himayelerinde düzenlenen 8. Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları, sektörün önemli firmalarını bir araya getirdi. Etkinliğe stant açarak katılan Konya merkezli Sevgili Metal, savunma sanayine ürettiği kritik parçaları ziyaretçilerin beğenisine sundu.

200’den fazla ürün çeşidiyle savunma sanayiine tedarik sağlayan şirket, özellikle robotik üretim altyapısıyla dikkat çekiyor. Son bir yılda savunma sektörüne daha da yoğunlaştıklarını belirten Sevgili Metal Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Meydan, hassasiyetin en üst seviyede tutulduğu üretim süreçleri sayesinde kısa sürede sektörde güven kazanmayı başardıklarını söyledi.

Meydan, üretim süreçlerinin yüzde 90’ının robotik sistemlerle yürütüldüğüne dikkat çekerek, “Savunma sanayinde hata payı yüzde 1 dahi kabul edilmiyor. Biz de sıfır hata prensibiyle çalışarak kritik parça üretiminde güçlü bir konum elde ettik” dedi.

8. Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’nı değerlendiren Meydan, etkinliğin Konya için taşıdığı öneme vurgu yaparak, “Konya, güçlü sanayi altyapısıyla savunma sanayinin önemli tedarik merkezlerinden biri haline geldi. Bu yıl 8’incisi düzenlenen bu etkinliğe birçok firma katıldı. Yurt dışından, özellikle Avrupa ülkelerinden misafirler var. Biz de Ar-Ge ve üretim kalitemizle ülkemizin savunma sanayi hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.