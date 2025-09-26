Sevgili Metal savunma sanayinde vites büyütüyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya merkezli Sevgili Metal, yarım asrı aşkın ticari tecrübesiyle hem iç piyasada hem de ihracatta büyümesini sürdürüyor. 2014 yılında Bursa’daki bir kaporta fabrikasını satın alarak Konya’ya taşıyan firma, modern makine parkuru, robotik otomasyon sistemleri, yeni pres ve lazer makineleri ile üretim kapasitesini sürekli geliştiriyor. Bugün 15 bin metrekarelik alanda yaptığı üretimle 33 ülkeye ihracat yapan Sevgili Metal; BMW, Volkswagen ve Mercedes gibi dünya devlerine OES ürünleri tedarik ediyor.

Firma, İstanbul, Ankara ve Adana’daki bölge müdürlükleriyle iç pazarda geniş bir ağa kurarken, Çin’deki lojistik ofisi sayesiyle de dış ticarette etkinliğini artıran Sevgili Metal, 55 bin çeşidin üzerindeki ürün yelpazesiyle kendi alanında Türkiye’nin en büyük firmalarından biri konumunda.

Savunma sanayisi için 200’ün üzerinde ürün tedarik ediyor

Sevgili Metal Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Meydan, EKONOMİ Gazetesi için verdiği bilgilerde, “Ülkemizin milli savunma hamlesine katkı sunmak için savunma sanayine özel yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Stratejik öneme sahip ürünleri, dünyanın en ileri üretim teknolojileriyle sıfır hata anlayışıyla imal ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Son bir yılda savunma sanayine odaklandıklarını belirten Meydan, “Yüzde 90’ın üzerinde robotik sistemlerle yürütülen üretim süreci sayesinde hassasiyetin en üst seviyeye çıkarttık. 200’ün üzerinde kritik ürün çeşidini savunma sanayinin bel kemiği olan firmalar için üretiyoruz. Savunma sanayinde hata payı yüzde 1 dahi kabul edilmiyor. Biz de buna dikkat ederek Sevgili Metal olarak sektörün güvenilir tedarikçileri arasında kısa sürede öne çıkmayı başardık” şeklinde konuştu.