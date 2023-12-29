Seydişehir’e kazandırılan 63 milyon TL’lik tarımsal tesisin açılışı yapıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Açılışta konuşan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, göreve geldikleri günden beri Seydişehir’de ne ihtiyaç varsa bunları tamamlamanın gururu içerisinde olduklarını ifade ederek, “Yaptığımız çalışmaları teşkilatlarımızla, Büyükşehir Belediyemizle, STK’larımızla, muhtarlarımızla, hükümetimizle uyumlu şekilde çalışmak suretiyle bu huzur ikliminde Seydişehir’e bu hizmetleri kazandırmış olduk. Bugüne kadar hangi projeye başlamışsak Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay beyin mutlaka katkısı oldu. Burada inşaata bir katkısı ve eleme tesislerinin de makinalarını gönderdi. Kendisine bugüne kadarki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” cümlelerini kullandı.

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, AK Parti Belediyeciliğinin en güzel örneklerinin Seydişehir’de sergilendiğini belirterek, tesislerin kazandırılmasında emeği geçen Seydişehir Belediye Başkanı Tutal ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

“İlçemize tarımsal anlamdaki kalkınma adına önemli bir tesis”

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, “Burada bir entegre tesis vücut bulmuş. Bölgesinde önemli bir tesis. İlçemize tarımsal anlamdaki kalkınma adına önemli bir tesis. Başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli hizmetleri var. Her türlü projeye destek verdikleri için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Seydişehir bu dönemde çok önemli eserler kazandı”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir’in bu dönemde çok önemli hizmetler kazandığını anımsatarak şunları kaydetti: “Biz de adaylığımız döneminde merkez dışındaki ilçeler için 3 temel hedef koymuştuk. ‘Birincisi altyapısı tamamlanmış ilçeler, ikincisi sosyal hayatta Konya merkezde ne varsa ilçelerimize de onu yapmak. Üçüncüsü ve en önemlisi de tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılmasıyla ilgili çalışmalar’ diye ifade etmiştik. Şöyle geriye dönüp bir baktığımızda Seydişehir’in Atık Su Arıtma Tesisi’ni Suğla ve Taraşçı ile birlikte tamamladık. Kanalizasyonla ilgili ve su altyapısıyla ilgili eksiklerimizi tamamladık. Bununla ilgili verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle gençlerimizin yoğun bir şekilde kullandığı Bilgehaneler, Lise Medeniyet Akademisi, hanım kardeşlerimizin kullandığı Aile, Sanat ve Eğitim Merkezimiz, KOMEK’lerimiz ilçemizde hayata geçti ve birçok vatandaşımız bu hizmetlerden yararlanıyor.”

“Bunun paydaşı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz”

Bugün tarımla uğraşan vatandaşların gelirinin artırılması, ekonominin canlanması adına yapılan tesislerle birlikte tarımsal destekleri ve sulama projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Böyle güzel bir eserin temel atmasını burada gerçekleştirmiştik. O zaman bu kadar büyük olduğu algılanmıyordu, tamamlanınca ilçe ölçeğinin dışında sadece Seydişehir’e değil coğrafyaya hizmet edecek çok önemli bir eser ortaya çıkmış. Bunun paydaşı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ama emeğin büyüğü Seydişehir Belediye Başkanımıza ait. Sayın Mehmet Tutal Başkanımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ben de tüm Seydişehirliler ve Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah burada üretilen ürünler daha değerli bir halde çiftçimizin cebine girecek, onların ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak” açıklamasını yaptı.

“Hep birlikte ülkemizi çok daha güzel hale getirmek için çalışıyoruz”

Konya’nın kalkınması adına hep birlikte gayrette bulunduklarını anlatan Başkan Altay, “Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un hem bu tesise hem bölgemizdeki en güzel millet bahçelerinden olan Seydişehir Millet Bahçesi’ne ve diğer projelerimize çok yoğun emeği var. Kendisini buradan saygı, minnet ve muhabbetle yad ediyoruz” dedi.

Başkan Altay, AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı’nın diğer ortaklarının katkılarıyla hep birlikte Türkiye’yi çok daha güzel hale getirmek için çaba sarf ettiklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “İnşallah sizden aldığımız ruhsatla bir 5 yıl daha şehrimize, ülkemize hizmete devam edeceğiz. Bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı tüm Seydişehirlilere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da desteğinizin Sayın Cumhurbaşkanımız ile AK Parti’mizle, Cumhur İttifakı’mızla olacağına inancımız tamdır. Allah sizlerden razı olsun. Biz de sizi mahcup etmemek için Konya’nın 42 bin kilometrekarelik alanında 31 ilçesinde yoğun bir çaba sarf ediyoruz, gayret ediyoruz. Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın, hizmetlerimiz daim olsun.”

“Bu işler bir gayret, bir çalışma, bir inanç ve halkımızla bütünleşebilme işidir”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, konuşmasının başında tesisin açılmasında emeği olan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal başta olmak üzere, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

Altunyaldız konuşmasına şu sözlerle devam etti: “AK Parti belediyeciliğini, Konya belediyeciliğini tüm Türkiye’ye yayan, Konya’mızı en iyi şekilde temsil eden hatta Türkiye sınırlarında Dünya Belediyeler Birliği sıfatıyla ülkemizin yüz akı olan çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyor, yolunun açık olmasını diliyorum. Bu işler bir gayret, bir çalışma, bir inanç ve halkımızla, vatandaşlarımızla bütünleşebilme işidir. İşte Allah’a şükür ki bunu sizlerle birlikte yapıyoruz. Bunu 20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin hizmetinde olarak yapıyoruz. İnşallah sizlerin desteği ve duasıyla yapmaya devam edeceğiz. Sizlere layık olmak için Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle Seydişehir’imize ve tüm ilçelerimize hizmet etmeye çalışıyoruz.”

Konuşmaların ardından 63 milyon lira maliyetle ilçeye kazandırılan; Soğuk Hava Deposu, Meyve-Sebze Kurutma, Tohum Eleme ve Kurutma Tesisi ile 11 adet ticari dükkanın açılışı dualarla yapıldı.

Programa; AK Parti Konya İl Başkan Vekili Seyit Mehmet Sümer, Ahırlı Belediye İsa Algül, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, MHP Seydişehir İlçe Başkanı Yusuf Arıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Seydişehir İlçe Başkanı Celal Uğurlu, partililer, STK temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.