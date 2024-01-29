Seyhan Belediyesi 200 ton temizlik malzemesi üretti

ADANA/EKONOMİ

Seyhan Belediyesi’nin halkın ucuz ve kaliteli temizlik ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla kurduğu deterjan atölyesinde, ‘Seyhan’ markasıyla, farklı boyutlardaki ambalajlarda alternatif kokularla temizlik malzemeleri üretiliyor. Vatandaşlar, sıvı sabun, çamaşır suyu, cam temizleyici, kireç çözücü, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı gibi temel temizlik ürünlerine, Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesis ve Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi yanında hizmet veren Seyhan Halk Pazarı’nda ulaşabiliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, temizlik ürünlerinin toplum sağlığı için olmazsa olmaz ürünler arasında yer aldığını ve aile bütçesinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Başkanı Akay, “Yoksulların yoğun olduğu bir kentte yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın kaliteli ve ucuz temizlik ürünlerine erişimini sağlamak, tasarruf ederek aile bütçelerine katkıda bulunup yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olmak istiyoruz” dedi.