Seyhan Belediyesi meraları ıslah etti, mandıra kurdu

ADANA - Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın tarımsal kalkınmaya destek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü işbirliği ile Kayışlı, Gökçeler ve Dervişler mahallelerindeki toplam bin dönümlük üç mera alanı hayvancılıkla uğraşan yurttaşların hizmetine yeniden sunuldu.

Yabancı ot ve çalılarla mücadele, toprak tesviyesi gibi çalışmalarla ıslan edilen meralara, yem maliyetlerinin azaltılmasına yönelik ‘beşli’ bitki ekimi gerçekleştirildi. Meralar, bölgede hayvancılık yapan yurttaşların kullanımına açıldı.

Seyhan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle Karayusuflu mahallesinde kurulan mandıra aracılığıyla da bölgedeki süt üreticilerinin yüksek kalitedeki sütleri değerinde satın alınarak, üreticilerin pazar bulma sorunu çözüldü. El değmeden pastörize edilip, paketlenen ‘Sey-Koop’ markalı sütler, Seyhan Halk Pazarı şubelerinde, Özgür Kadın Parkı’nda ve ilçenin farklı noktalarındaki Seyhan Halk Süt büfelerinde halka sunuldu.

Gökpınar: Kaliteli süt üretiyoruz

Çalışmalar hakkında bilgi veren Seyhan Belediyesi’nde görevli Ziraat Mühendisi Ergin Gökpınar, yem maliyetlerinin hayvancılığın en önemli girdisi olduğunu ifade ederek, mera ıslahıyla hayvancılık yapan üreticilere destek verdiğini söyledi.

Bu çalışmaya ek olarak hem üreticinin sütünü değerinde almak hem de dezavantajlı grupların süte daha uygun ve sağlıklı koşullarda erişimini sağlamak amacıyla bir mandıra kurulduğunu anlatan Gökpınar, “Şu ana kadar gelen geri dönüşler oldukça olumlu. Kendi laboratuvarımızda sütümüzün değerlerini ölçüyoruz. Kaliteli üretim için çalışıyoruz” diye konuştu.