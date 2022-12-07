Seyhan, teknoloji ve üretime 7.2 milyon Euro kaynak aktardı

Eray ŞEN



ADANA - Adana’nın merkez Seyhan İlçe Belediyesi, teknoloji ve üretim temeline dayanan projeleri hayata geçirmek için belediye olanaklarının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Çukurova Kalkınma Ajansı (SKA) gibi ulusal ve uluslararası kurumlardan sağladığı toplam 7 milyon 290 bin Euro kullandı. Sağlanan fonlar, Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde (SEYTİM) çocukların dijital dünyaya hazırlanması, topraksız tarım uygulamaları gibi alanlara aktarıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki SEYTİM’de düzenlediği basın toplantısında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha önce pazar yeri olarak planlanmış bir binayı, bilim ve sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü bir yapıya dönüştürdüklerini belirten Başkan Akay, “SEYTİM’de gençlerin teknoloji ve girişimcilik alanlarındaki niteliklerinin artırılması amacıyla ekipman ve altyapı desteği ile birlikte, uygulamalı eğitim modelleri geliştiriliyor, yenilikçi fikirlerin üretilip, hayata geçirilmesi sağlanıyor” dedi.

Artık yapay zeka, dijital teknoloji zamanına girildiğini ifade eden Başkan Akay, “Yeni dünyayı, buradaki bilgisayar ve teknolojik donanıma ilgi gösteren, kendilerini bu yönde geliştiren çocuklar idare edecek. Başlangıçtan itibaren dijital teknolojiye ayak uyduran kişileri yetiştirmemiz lazım. Dünyanın yeniden şekillendiği bir dönemde, birinci, ikinci ve üçüncü sanayi dönemini ıskalamış, bundan yararlanmamış ülkemizin, şimdi sanayi 4.0’da artık kendini göstermesi lazım. Bu da ancak başlangıçtan itibaren bu eğitim almış, çocuklarla olabilir” diye konuştu.

SEYTİM’in teknolojik olanaklarından yararlanan çocukların başardığı işlere örnekler veren Akay, “Buraya gelen gençlerimiz çok sayıda yeniliğin peşinde. Bugüne kadar çeşitli yarışmalarda dereceler alındı. Ürettikleri elektrikli araç Teknofest’de birinci oldu, ayrıca en iyi takım ödülünü aldılar. Bu sene bir lise öğrencisi, üniversitelilerle girdiği yarışmada, Tuz Gölü’nde 10 bin feet mesafeye roket fırlattı ve sağlam olarak indirdi” ifadesini kullandı.

“Teknolojiyi tüketen değil, geleceği üreten nesil istiyoruz”

‘Üretim ve paylaşım’ temelli bir bakış açısı ile hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Akay, şu değerlendirmeyi yaptı: “Hedefimiz teknolojiyi tüketen değil, geleceği üreten bir nesil oluşturmak. Teknoloji ve İnovasyon Merkezimiz, her yaştan yurttaşımızın teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek eğitim alabileceği, yenilikçi fikirleri üretip, bunları hayata geçirebileceği bir merkezdir. Toplumumuzda keşfedemediğimiz pek çok insan var, bunların artık yeni dünyaya bir şekilde entegre olması lazım. Yeniden üretilmiş dijital dünyada, yine birilerinin yaptıklarına bakmamamız lazım, bizim de bu işin içinde olmamız, hatta bazı durumlarda onların da önünde olmamız lazım. “

Akılla serada topraksız tarım yapılıyor

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu tarafından sağlanan hibe desteği ile SEYTİM çatısı altında kurulan yenilikçi tarım uygulamaları serasında, tarım teknolojileri eğitimi veriliyor. Tam otomasyonlu akıllı sera programlarını SEYTİM’in geliştirdiği projede, topraksız ortamda; marul, fesleğen, biber, maydanoz, çilek, yeşil soğan, domates, dereotu, patates ve ıspanak yetiştirildi.