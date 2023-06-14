Seyhan’da ABD ve BM desteğiyle ‘yenilikçi tarım uygulamaları serası’ açıldı

ADANA/EKONOMİ

Yenilikçi Tarım Uygulamaları Serası'nın açılış töreninde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, dünyanın ciddi bir iklim krizi ve kuraklık sorunu yaşadığına dikkati çekerek, tarımsal üretimde ürün deseninin değişmesinin zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Katma değeri yüksek ürünlerin toprağı ve suyu kirletmeyen, iklim ve çevre dostu modeller ile üretilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Akay, açılışı gerçekleştirilen serada ve belediyenin diğer alanlarında yeni üretim biçimlerinin uygulandığını söyledi. Akay, “Topraksız tarım dediğimiz üretim biçimlerinin artık yapılması lazım. Bizler yeni ürün çeşitlerini deniyoruz. Subtropikal iklime sahip olan Adana da tropikal ürünlere müsait olduğu bir zamana doğru gelmekte. Dolayısıyla bu gelen zamanı önceden karşılamak hepimizin görevi. Önceden hazırlıklı olmak, buradaki bitkileri o iklime adapte etmek hepimizin görevi” dedi.

Projeden kadınlar yararlanıyor

Uygulanan projeden sığınmacı ve Türk vatandaşı kadınların yararlandığını aktaran Başkan Akay, “Seyhan Üreten Kadınlar Kooperatifi’nin paydaşlığında yürüttüğümüz projeyle gerek mültecileri gerek kendi yurttaşlarımızı geleceğin dünyasına hazırlama noktasındayız. Uygulamanın dışında bir de var olan bu yapıya psikolojik kazanım sağlamak ve ekonomik kazanım sağlanması bizlerin görevi. Üreticimize önemli ölçüde kar getiren farklı bitki türlerinin, akuaponik, hidroponik, besleyici film tekniği gibi modern yetiştiricilik teknikleri ile bir araya getiren bu tesisimizin bölgemiz üreticilerine ışık tutması ve örnek olmasının temennisi içerisindeyiz” diye konuştu.

Dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Başkan Akay, Adana’nın ilkleri başaran bir kent olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Türkiye’de ilk modern tarımın, ilk modern sanayinin yapıldığı şehir Adana. Burada da yeni dönem iklim krizinde de bunları yapacak bizleriz. Sürdürdüğümüz projelerde, çalışmalarda destek veren IOM, PRM ve diğer kuruluşlara teşekkür ediyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Açılışta söz alan Uluslararası Göç Örgütü Yöneticisi Torsten Haschenz ile ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu yetkilisi Elif Özkaya Aydın da projenin özelliklerini anlattı.