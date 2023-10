Sezor Gübre, yeni tesisle solucan gübresini sıvılaştıracak

Takip Et

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Firma kurucusu Selçuk Zoroğlu, 5 yıldır solucan gübresi ürettiklerini söyledi. 5 yıl önce Ukrayna’dan 1 milyon kadar solucanla başlayan üretimin bugün 100 milyondan fazla solucanla devam ettiklerini söyledi.

Gaziantep’te bin metrekarenin üzerinde bir alan üzerinde yıllık 320 ton solucan gübresi ürettiklerini dile getiren Zoroğlu, yeni yatırımlar kapasiteyi daha da artıracaklarını kaydetti. Zoroğlu, 2024 yılında hayata geçirecekleri yeni tesisle solucan gübresini sıvı hale getirerek çiftçilere sunacaklarını ifade ederek, “Önümüzdeki yıl tesisi kurmak için çalışmalar başlayacağız. Uzun Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıktı. Bu sayede ürünün organik olma özelliğini korurken, 5 yıllık da bir ömrü olacak” dedi.

“Tarlada verimliliği artırıyor”

Solucan gübresinin Türkiye’de bilinirliğini her geçen gün arttığını anlatan Zoroğlu, “Her şeyden önemlisi tamamen organik. Organik üretim yapan firmaların daha çok tercih ettiği yerli bir ürün. Çöp diye nitelendirdiğimiz mantar kompostu, büyükbaş hayvan gübresi, çim, sebze ve meyve artıklar, kahve telvesini solucan yemi olarak kullanıyoruz. Asit ve tuz içermeyen bitkisel ve hayvansa atıkların hepsi solucan maması olarak kullanılıyor. Hem yerli kaynaklarımızı kullanmış oluyoruz hem de tarıma katkı sunuyoruz. Bu işle hem çöp denilen ürünleri üretime kazandırıyoruz hem de kent ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz” dedi. Solucan gübresinin, kimyasal gübrelere nazaran daha az maliyetli olduğunu paylaşan Zoroğlu, aynı zamanda tarlada verimliliği de artırdığını belirterek, şunları kaydetti: “Şu an kimyasal gübrenin ortalama fiyatı 22-25 bin lira arasında değişiyor. Solucan gübresinde ise bu fiyat 9-10 bin lira. Çiftçi, ürününü tarlasına sokmadan sadece fiyattan yüzde 50 tasarruf ediyor. Organik gübreler, kimyasal gübrelerden kat be kat da daha iyi. Topraktaki organik madde seviyesini yüzde 1 artırmamız verimde yüzde 13 olarak dönüyor. Solucan gübresi, toprağa hiç zarar vermemekle birlikte sürdürülebilirlik de sağlıyor. Solucan gübresi bitkiler için bir bağışıklık güçlendirici. Hastalığa karşı koruma sağlıyor.”