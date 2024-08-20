Sıcak ve kuru havalar inciri de olumsuz etkiledi, ürün kalitesi düştü

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İklim değişikliğinin tarım sektörüne olumsuz etkileri devam ediyor. Türkiye’nin üretimde ve ihracatta dünya lideri olduğu incirde sıcak ve kuru havalardan nasibini aldı. Sıcak havanın normalin üzerinde seyretmesi sonucu incirde erken hasat yaşanırken, aynı zamanda meyvenin kalitesi de olumsuz yönde etkilendi. Bu durum hem üreticileri hem de ihracatçıları endişelendirdi.

Bu sene sıcakların normalin üzerinde seyrediyor olmasından dolayı incirde hasat zamanının yaklaşık 20 gün öne çekildiğini aktaran Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, “Her tarımsal üründe olduğu gibi sıcak havalar inciri de olumsuz etkiledi. Geçen yıla ve normaline göre taze incirde 20 gün erken hasada başladık. Haziran ve temmuz ayında 40 derece ve üzerinde seyreden sıcaklık ortalamaları incirin erken olgunlaşmasına sebep oldu. Nem miktarının da çok az olması sebebiyle incir daha gelişimini tamamlayamadan kuru incire dönüştü. İncirin içi ballanmadan kurumaya başladı, bu da kaliteyi olumsuz etkiledi” diye konuştu.

Geçen yıl rekoltesininse göre afaki bir azalma beklemediklerine de dikkat çeken Çondur, “Erken hasat yaşasak da tüm Türkiye incir üretiminde yüzde 10’un üzerinde bir düşüş beklemiyoruz” dedi.

“Erken hasat kaliteyi de etkileyecek”

Erken hasadın incirin kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğini belirten İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen, “İklim şartları bu sene birçok ürünü olumsuz anlamda etkiledi, incir de bunlardan biri oldu. Aşırı sıcaklar nedeniyle incir dalında kurudu bu da kaliteyi olumsuz anlamda etkiliyor. Ama geçtiğimiz seneki rekolteyi yakalamakta bir sorun yaşamayacağız” ifadelerini kullandı.

“İhracatta sezon sonuna kadar hedef 300 milyon dolar”

İncirde bütün olumsuz şartlara rağmen yine de iyi bir sezon geçirildiğini dillendiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Kuru incir ihracatımız 277 milyon dolara ulaştı. Kuru incir ihracatının sezon sonuna kadar 300 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz” dedi.