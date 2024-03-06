Sille İlkokulu’nun resmi açılışı gerçekleştirildi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Selçuklu Belediyesi eğitim yatırımlarına Konya’nın tarihi Sille Mahallesi’ne kazandırdığı ilkokul ile bir yenisini daha ekledi. Sille Mahallesi’nde bulunan tarihi han yapısına uygun olarak inşa edilen Sille İlkokulu mimari tasarımı ve modern görünümü ile mahalleye değer katarken eğitim alanında önemli bir boşluğu doldurmuş oldu. Birçok eğitim donatısını bünyesinde barındıran okulda 140 öğrenci eğitim görecek. Açılış programı Selçuklu Belediyesi Sille İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin folklor gösterisi ile başladı.

“5 yılda birçok eğitim yatırımını hayata geçirdik”

Selçuklu Belediyesi olarak okuyan, çalışan ve her açıdan donanımlı gençlerin Türkiye’ye kazandırılması amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İşte bu vizyonla, çocuklarımız en iyi şartlarda eğitim görebilsin diye bir yandan ihtiyaç olan bölgelerimize yeni, modern ve tam donanımlı okullar kazandırıyor, diğer yandan da mevcut okullarımızın fiziki ortamlarının iyileştirilmesinden tutun bu okullarımızın ihtiyaç duyduğu bütün ekipman ve materyallerin karşılanmasına kadar tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz Sille İlkokulumuzla birlikte, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Erkan Kurşun İlkokulu, Sızma Alparslan İlkokulu, Dağdere İlkokulu ve Tatköy Anaokulumuz olmak üzere son 5 yılda 6 mahallemize toplam 92 derslikli 6 okul kazandırdık. Yine Selçuk Üniversitemizin bulunduğu Bosna Hersek Mahallemizde üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere her yaştan bireyimizin yararlanabildiği, içerisinde birçok imkânın bulunduğu ve pek çok faaliyetin gerçekleştirilebildiği büyük ve modern bir kompleks olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizi inşa ettik. Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizle birlikte Selçuklumuza son 5 yılda 29 kütüphane kazandırarak toplam kütüphane sayımızı 108’e, üye sayımızı 202.936’ya, kitap sayımızı ise 731.221’e yükselttik. Böylece Türkiye’nin en çok kütüphane, kitap ve üye sayısına sahip ilçe unvanımızı da sürdürmüş olduk. Bosna Hersek Mahallemizde öğrencilerimize yönelik bir başka hizmetimiz ise 1.000 yatak kapasiteli 15 Temmuz Yurt Yerleşkesi oldu. Okullarımızda başarılı sporcuların yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 4 okulumuza kapalı spor salonu inşa ettik. 2 okulumuza kazandıracağımız kapalı spor salonu ve suni çim saha çalışmalarımızı ise sürdürüyoruz. Yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz bir diğer projemiz ise Selçuklu Güzel Sanatlar Lisemiz. Yazır Mahallemizdeki okulumuz tamamlandığında inşallah Türkiye’nin en kapsamlı ve en modern güzel sanatlar liselerinden biri olacak.” diye konuştu.

“Öğrencilere maddi olarak da destek sağlıyoruz”

Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamları ile çocukların önce kendilerini keşfetmelerini sağlamak sonra da yeteneklerini geliştirmek için faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Pekyatırmacı, “Okul dışı öğrenme ortamlarımızdan bugüne kadar toplam 94.649 öğrencimiz faydalandı. Selçuklu’da eğitim alanındaki fiziki yatırımların yanında öğrencilere maddi olarak da destek sağlıyoruz. Bu anlamda bu zamana kadar, depremzede lise ve üniversite öğrencilerimizle birlikte Selçuklumuzdaki Üniversitelerimizde öğrenim gören öğrencilerimiz ve Selçuklumuzda ikamet edip şehir dışında öğrenim gören üniversite öğrencilerimiz olmak üzere toplam 58.238 öğrencimize 122 milyon 754 bin 570 TL eğitim desteğinde bulunduk. Yine Selçuklumuzda ikamet eden ve üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimiz için de yeni bir eğitim desteği çalışması başlattık. Bu desteklerimizi inşallah her yıl artırarak devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Okulumuzu tarihi han yapısına uygun olarak inşa ettik”

Binlerce yıllık tarihi olan Sille Mahallesi’ne uzun bir süredir restorasyon, kaya ıslahı, sokak sağlıklaştırma ve tarihi dokuya uygun olarak yeni yapıların inşa edilmesi gibi geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Pekyatırmacı,“Sille İlkokulu’nun da bu çalışmalardan bir tanesi. Bu okulumuzu yine Sille Mahallemizde bulunan tarihi han yapısına uygun olarak inşa ettik. Bunun için tarihi hanın günümüze ulaşmış fotoğraflarından yararlandık ve bu fotoğraflarla rekonstrüksiyonu yaparak ahşap taşıyıcı sistemle okul binamızı inşa ettik.2.337 metrekare alan üzerine kurulu olan okulumuzun belediyemize toplam maliyeti güncel rakamlarla 64.705.894 TL. Zemin ve birinci kat olmak üzere iki kattan oluşan okulumuzda 4 adet derslik, anasınıfı, fen ve matematik atölyesi, robotik kodlama ve ingilizce atölyesi, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, kütüphane, çok amaçlı salon, spor salonu, kapalı tören alanı, öğretmenler odası, idari birimler, rehberlik ve destek eğitim birimleri, arşiv, sığınak, teknik hacim ve depolar ile ihtiyaç alanları yer alıyor. 140 öğrencinin eğitim göreceği okulumuzdan inşallah bilgili, donanımlı, ahlaklı, vatanına ve milletine bağlı nice başarılı nesiller yetişecek. Buna sonuna kadar inanıyorum. Bu vesileyle Sille İlkokulumuzun Sillemize, Selçuklumuza ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Okulumuzun Konyamıza kazandırılmasında emeği geçen başta İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve kıymetli çalışma arkadaşlarına, yapım çalışmalarında emeği geçen ekip arkadaşlarıma buradan şükranlarımı sunuyorum. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman söylediğimiz gibi yine söylüyoruz; biz “Türkiye Yüzyılı Vizyonu” ile temel belediyecilik hizmetlerimizin yanında eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında bütün paydaşlarımızla birlikte çocuklarımız için, gençlerimiz için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz, bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz. Bu duygularla sözlerimi sonlandırırken ben tekrar Sille İlkokulumuzun Konyamıza hayırlı olmasını diliyor, açılış programımızı teşriflerinizden ötürü başta Sayın Bakanım olmak üzere kıymetli protokolümüze ve değerli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum.” dedi.

“Sille okulu çok yakıştı”

Sille’nin kadim bir yerleşim alanı olduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise şunları söyledi: “Burada Selçuklu Belediyemiz çok önemli restorasyon çalışmaları yürütüyor. Bu gördüğünüz okul son dönemde Türkiye'de yapılmış tek ahşap okul binasıdır. Çok güzel bir bina oldu. Eski han binası böylece eğitime hizmet veriyor bir hale geldi. Biraz önce Selçuklu Belediye Başkanımız sadece eğitimde yaptığı fiziki konuları söyledi. Bunun haricinde eğitim kalitesinin yükseltilmesi konusunda da çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. İlçe Belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz eğitimi belediye hizmetlerinin bir parçası olarak görüyoruz ve çocuklarımızın milli, manevi duygulara sahip, nitelikli insan kaynağı olmaları, iyi yetişmeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı gayret içerisinde olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

“Keşke bütün belediye başkanlarımız böyle olsa”

Sille’nin binlerce yıldır Türk İslam devlet geleneğinde demokrasinin, hoşgörünün, millet sisteminin bir arada barış ve huzur içinde yaşadığı bir coğrafya olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,“ Ben bunun aslında bütün dünyaya bize demokrasi satmaya çalışan birçok ülkeye örnek olacak bir geçmiş olduğuna inanıyorum. Selçuklu Belediye Başkanımızı ve Büyükşehir Belediye başkanımıza da bu kültüre sahip çıktıkları için bu birikimin, bu kültürün gelecek kuşaklara aksettirilmesi için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Bu ayrıca takdire şayan bir çaba. Tam anlamıyla Konya'daki yerel yönetimler Milli Eğitim Bakanlığı ile paydaş, hatta bizimle yarışacak düzeyde yatırımlar yapıyorlar. Bize illerde problem çıkartan, okul yaptırmamak yapılan okulların yaşamaması için, yapılan okulların istediğimiz şekilde eğitim vermemesi için elinden geleni yapan belediye başkanlarına da yerel yönetimler dersi vermeniz lazım.” şeklinde konuştu.