Simer Siber Güvenlik, yeni laboratuvarıyla adli vakaları inceleyecek

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Simer Siber Güvenlik Genel Müdürü ve Teknoloji Danışmanı Emrah Güçlü, şirketinin dijitalleşme ve güvenlik alanındaki vizyonunu paylaştı. Dışa bağımlı bir teknoloji politikasının ülkelerin geleceğini risk altına sokacağından söz eden Güçlü, yerli ve milli teknolojilerin stratejik önem taşıdığını söyledi. Bu anlamda Türkiye’nin kendi yazılımlarını ve güvenlik çözümlerini geliştirmek zorunda olduğunun altını çizen Güçlü, “Şirket olarak tüm projelerimizde yerli ve milli çözümleri önceleyerek, müşterilerimize hem güvenlik hem de sürdürülebilirlik garantisi sunuyoruz. Yerli teknoloji tercihten öte bir milli güvenlik meselesidir” dedi.



“Teknoloji ekosistemi için dönüm noktası”

Kısa süre önce taşındıkları Mersin merkez ofisini bölgesel bir teknoloji üssü haline getirdiklerini anlatan Emrah Güçlü, “Yeni ofisimizde kurduğumuz Çukurova’nın ilk kriminal adli bilişim ve veri kurtarma laboratuvarı, sektörde bölgesel ölçekte bir ilki temsil ediyor. Bu laboratuvar sayesinde şirketler, kurumlar ve bireyler için dijital delil inceleme, veri kurtarma ve adli analiz hizmetlerini uluslararası standartlarda sunacağız. Bu alan, sadece bizim için değil, bölgenin teknoloji ekosistemi için de bir dönüm noktasıdır. Öte yandan artan talep karşısında ekibimizi ve teknolojik altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Simer Siber Güvenlik olarak bölgede ilkleri hayata geçirdik. Bundan sonra da sektöre yön vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.



Şirketlerin gelecek vizyonuna destek

İş dünyasına mesajlar veren Emrah Güçlü, yeni dönemde rekabet ortamının yalnızca üretim kapasitesi veya pazarlama gücüyle değil veri güvenliği, dijital bütünlük ve teknolojik sürdürülebilirlikle de şekillendiğini dile getirerek, “Güvenliği merkeze koymayan hiçbir yatırım kalıcı olamaz. Çukurova’dan başlayan bu vizyoner adım hem bölge hem de ülke ekonomisine değer katacak. Geleceğin kazananları, teknolojiyi güvenlik zırhıyla ve yerli-milli çözümlerle birlikte kullanan şirketler olacak. Biz de Simer olarak bu vizyonu hayata geçirmek için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.



Emrah Güçlü, bölgenin tek sistem entegratör şirketi olarak anahtar teslim projelerle kurumların dijital dönüşümünü güvenli bir şekilde hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.