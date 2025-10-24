Şimşek Güneş Kollektörleri’nden sanata destek

Şimşek Güneş Kollektörleri, sürdürülebilir enerjinin yanı sıra kültür ve sanata da yatırım yaparak, toplumsal gelişimin her alanında değer yaratmayı hedefliyor. Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde, Ronya Sanat Akademisi katkılarıyla gerçekleştirilen piyano konserinde, Şimşek Güneş Kollektörleri Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Şimşek’in kızı Azra Şimşek başrolde sahne aldı. Azra’nın piyano performansı büyük beğeni toplarken, gecenin sonunda Sinan Şimşek, yaptığı konuşmada, “Sanata ve sanatçıya her zaman destek olmalıyız. Azra Şimşek’in gösterdiği performans hepimizin kulaklarının pasını sildi. İş hayatının stres ve yoğunluğunu bir nebze olsun unutturdu bizlere. Firma olarak sanat ve sanatçıya destek olup daha fazla insanın hayatına dokunmasını sağlamaya devam edeceğiz” dedi.



Konsere iş dünyasından çok sayıda sanatsever de katılım sağlayarak, piyano ve flüt eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşadı.