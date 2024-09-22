Şirketler, çalışanlarına uzay ortamında motivasyon kazandırıyor

İZMİR / EKONOMİ

Uzay ortamına özel hazırlanan motivasyon programına katılan şirket çalışanları, Uzay Kampı Türkiye’nin eşsiz atmosferinde gerçekleşen etkinliklere katılarak, sınırları zorlayan bir liderlik ve ekip ruhu deneyimi yaşıyor.

Bu programa katılan çalışanlar Uzay Kampı Türkiye’nin ilham verici ortamında, klasik eğitimlerden uzaklaşmakla kalmıyor; NASA tasarımlı astronot simülatörleriyle eğlenceli dakikalar geçiriyor, Aurora Uçuş Görevi ile Ay’a sanal bir yolculuk yapmanın heyecanını yaşıyorlar. Çalışanları iş yaşamının stresinden uzaklaştıran program ile ekip içinde güçlü bir iletişim ve iş birliği kültürü teşvik ediliyor.

Çalışanları ile Uzay Kampı Türkiye'nin sunduğu “Motivasyon Programları”na katılan bir firma yöneticisi, düşüncelerini şöyle aktardı: “Uzay Kampı Türkiye, iş dünyasında motivasyonu yükseltmenin alışılmışın dışında bir yolunu sunuyor. Durağan prezantasyonlar yerine, uzayın büyüleyici dünyasında heyecan dolu aktivitelerle dolu bu programlar, liderlik becerilerini geliştiriyor ve ekip ruhunu pekiştiriyor” dedi.