Şirketlerde 'afet uzmanı' çalıştırmak zorunlu olmalı

Murat KÜÇÜK

Otomotiv sanayisinin önde gelen oyuncularından Kanca Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, deprem kuşağında yer alan Türkiye’deki şirketlerde afet konusunda yeteri kadar nitelikli personel olmamasına dikkat çekti.

Türkiye’nin her zaman doğal felaketlerle mücadele etmek zorunda olduğunu ifade eden Alper Kanca, hem sanayi şirketlerinin hem de organize sanayi bölgelerinin, olası doğal afetlere karşı hazırlıklı olmadığının altını çizdi.

Afet planı şart

Kanca, “Kağıt üzerinde var olan afet yönetim prosedürleri, maalesef pratikte uygulanabilir ve aktif durumda değil. OSB’de, afet önleyici ve yönetici bir planı olmalı. Son yaşadığımız depremde de bu acı tabloyla yüzleştik. Bölgeye kurtarma çalışmaları için kimleri gönderebiliriz diye baktığımızda 650 kişi istihdam eden Kanca’da bile sadece 10 AFAD gönüllüsünün eğitim aldığını gördük. TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (TOSB) 80 firmada çalışan 25 bin kişiden sadece 25’inin AFAD gönüllüsü olduğunu öğrenince daha fazla endişe ettik” şeklinde konuştu. Kanca, “Başta Japonya olmak üzere birçok ülkede şirketlerin afet yönetim sistem ve sertifikaları var. Bu belge afet sırasında önceden yapılmış risk analizlerine göre gerçekleşecek faaliyetleri sıralıyor. Afet yönetim sisteminin gereklilikleri hem şirketlerde afet konusunda yetkin çok sayıda eleman olmasını hem de düzenli aralıklarla tatbikat yapılmasını sağlıyor” dedi. Afet konusunda yetkin personel sayısını artırmak için depremzede şirketlere, engelli çalıştırma zorunluluğu gibi bir mecburiyetin gelmesi gerektiğini ifade eden Kanca, “Şirketlerde çalışan her 100 kişiden biri AFAD gönüllüsü olmalı. İlaveten bizim gibi büyük OSB’lerde komşu tesislerle ortak aksiyon planları hazırlanmalıdır” dedi.

Mevzuat değişikliği için OSBÜK öncü olmalı

TOSB olarak çalışmalara başladıklarını söyleyen Kanca, şu an görüşleri topladıklarını ve planlama üzerinde çalıştıklarını, en kısa sürede komşu OSB’lerle de bu bilgileri paylaşacaklarını ifade etti. Kanca, bu doğrultuda bir mevzuat değişikliği yapılması için OSBÜK ve Sanayi Bakanlığı’nın da öncü olması gerektiğini vurguladı.