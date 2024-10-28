“Şirketlerin Sürdürülebilirliği” Bursa’da konuşuldu

EKONOMİ (BURSA) - 9. Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı Bursa’da yapıldı. Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri, Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD) ile Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası (BYMMO) tarafından düzenlenen çalıştayda şirketlerin sürdürülebilirliği konuşuldu. Çalıştaya; Kamu Gözetimi Kurumu Başkanı Hasan Özçelik, Bursa YMM Odası Başkanı İhsan Akar, MUFAD başkanı Prof.Dr.Ümit Gücenme, İstanbul YMM Odası Başkanı H.İbrahim Aktan, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nazım Tekelioğlu, TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanı Kemal Tığoğulları, Bursa YMM Odası Onursal Başkanı Tayfun Beşe ve çok sayıda akademisyen de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bursa YMM Odası Başkanı YMM İhsan Akar çalıştayın iki gün sürdüğünü söyledi. Çalıştay hakkında kısa bir bilgilendirme yapan MUFAD Başkanı Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, “Bu çalıştayım ilk gününde sürdürülebilirlik konuları ele alınacak. Sürdürülebilirlik anlamında güvenlik ihtiyaçları ortaya çıktığını görüyoruz. Kamu gözetimi kararı ile Türkiye Sürdürülebilirlik raporlarını iş yerlerinin uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. Bugün denetim şirketlerinin etkili denetim şirketleri kurması yapay zekanın kullanılması gibi konuları işleyerek çalıştayın maksimum fayda sağlanmasını diliyorum” dedi.

Açılışta söz alan TÜRMOB yönetim kurulu üyesi Ali Nazım Tekelioğlu ise, “Mesleğe ve meslektaşlara fayda sağlamasını umduğum bu çalıştayda yer alan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizde yaşanan hain terör saldırısını kınıyoruz. Ve terörü lanetliyoruz. Kamu gözetim kurumu ve ticaret bakanlığı gibi kurumlarla ilgili görüşlerimizi sunmaktayız. TÜRMOB yeşil projesi ile bir Avrupa projesi hazırladık. Üyesi olduğumuz uluslararası muhasebeciler birliği ve Avrupa muhasebeciler birliği ile yeni çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızda hızlı aksiyon aldığımızı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

1804 yılında dünya nüfusunun 1 milyar, şimdi ise 8.5 milyar olduğunu belirten İstanbul YMM Odası Başkan Vekili İbrahim Aktan, “Yani yaşadığımız küre büyümemiş, insanlar çoğalmış. Eskiden su kıtlığı mı olurdu diyorduk. Meğer farkında değilmişiz iklim değişikliği ile bütün buzullar eriyor. Su kıtlığı yaşanıyor. Dünyanın bir sorunu yok. Sorun biz insanlarız. Ozon tabakası diye bir şey var güneş ışınlarından bizi koruyan, iklim krizini engelleyen bir tabaka. Biz bu tabakanın içinden geçmişiz. Delik deşik etmişiz. Ozon tabakası kendini yenilesin diye dua ediyorum. Çünkü bizim ona bir fayda sağlama gibi bir niyetimiz yok. Dünyamın bize ihtiyacı yok. Bizim ona ihtiyacımız var. Onu korumamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

KGK Başkanı Dr. Hasan Özçelik de küresel ısınmaya dikkati çekerek şunları söyledi: “Dünyamız kendini yenilemiyor. Giderek daha da ısınıyor. Son yıllarda ikiz dönüşüm devrimi tartışılıyor. Avrupa’da başlayan bu süreç giderek arttı. Ve hayatımızın her alının etkilemeye devam ediyor. Pandemi ile dijitalleşme arttı. Belli başları handikaplar oldu. Bu durumu aşmak için ülkeler çeşitli çözümler üretmeye başladı. Tarım devremi, sanayi devrimi derken şimdi dijital dönüşüme geliyoruz. Bu dönüşüm ile topluca ekonomik yapıyı dönüştürmeyi hedefliyor firmalar, bu gibi durumlar birbirini destekliyor. 2015 Paris anlaşması tüm dünya için bir mihenk gücü olarak görülebilir. Avrupa Birliği be dünyanın gelişmiş ülkeleri bu dönüşüm ile birlikte kendi ekonomilerini dönüştürüyorlar. Türkiye olarak ekonomik ve sosyal dönüşümün dışında kalmak bize zarar verir. O yüzden dönüşümü desteklememiz gerekiyor. Sürdürülebilirlik noktasında bizim mesleğe çok iş düşüyor.” TSRS’lerin neden ISSB ile uyumlu olduğuna değinen Özçelik, ikiz dönüşüm devrimini kaçırmamamız gerekiyor” diye konuştu.

Çalıştayın ilk gününde Prof.Dr.Seval Selimoğlu “Sürdürülebilirlik Raporlaması”, Kamu Özetimi Kurumu Kıdemli Uzmanı Muhammed Şahin “Sürdürülebilirlik Raporlaması İle İlgili Düzenlemeler”, Prof.Dr.Serap Yanık “Sürdürülebilirlik Raporlamasın Güvence Denetimi” ve Prof.Dr.Jale Sağlar ise “Güvence Denetimlerine İlişkin Uygulama ve Rapor Örnekleri” konulu sunum yaptı. İkinci günde ise Prof.Dr.Batuhan Güvemli “Uygulamalı Şirket Değerlemesi”, Prof.Dr.Şaban Uzay “Denetim Şirketlerinde Kalite Yönetim Sistemi” ve Doç.Dr. Nabi Küçükgergerli ise “Denetim Şirketlerinde Kalite Yönetimi İçin Yapay Zeka Kullanımı” konularında sunumlar yapıldı.