Sisus Marina Hotel Türkiye’nin en beğenilen ilk 100 oteli arasında

İZMİR / EKONOMİ

Çeşme Dalyan’da yer alan Sisus Marina Hotel Türkiye’nin en beğenilen ilk 100 oteli arasına girerek Otelpuan 2025 ödülüne layık görüldü. Sisus Marina Hotel Çeşme bölgesinde yer alan 699 otel arasından ödül alan tek otel oldu.

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen misafir memnuniyet sitesi Otelpuan 2024 yılı boyunca misafirlerin yaptığı değerlendirmeleri analiz ederek Türkiye’nin en beğenilen 100 otelini belirledi.

2024 yılı boyunca misafirlerin konakladıkları tesise verdikleri genel memnuniyet puanının yanı sıra “Yakınlarınıza tesisi tavsiye eder misiniz?” sorusuna verilen tavsiye edilme oranı baz alınarak 2025 Otelpuan ödülü veriliyor.

Başta dış mekanlar, odalar ve restoranlar olmak üzere tamamen yenilenen Sisus Marina Otel bu yıl özellikle hizmette farklılaşarak süit oda sayısını tesisin yüzde 30 kapasitesine çıkararak Çeşme’de lüks konaklama arayan misafirlerin en önemli adreslerinden biri olacak. Geniş ferah süitlerini modern iç mimari ile birleştiren Sisus Marina konfor ve rahatlık ve huzur arayanların ilk tercihi oluyor.

Çeşme’nin en güzel koyu Hacettepe koyunda yer alan Sisus People Beach yepyeni imajıyla yaza damgasını vuracak.