HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Sivaslılar Derneği'nin Başkanı İsa Gün oldu. Gün, Sivas ve Kayseri arasında tüm alanlarda çeşitli işbirlikleri ve organizasyonlar gerçekleştireceklerini paylaştı.

Dernek, Kayseri’de yaşayan 133 bin Sivaslı’ya hizmet veriyor. 1996’da Kahraman Avcı başkanlığında kurulan dernek, geçtiğimiz hafta yaptığı seçimlerle İş insanı İsa Gün’ü başkan seçti. Yönetim, denetim ve disiplin kurullarıyla birlikte 34 kişilik yönetici kadro, 3 yıllığına göreve geldi.

Seçim sonrası, derneğin hedefleri ve projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan İsa Gün, “Amacımız mikro milliyetçilik yapmak değil. Aksine, yaşadığımız kente Sivaslılar olarak daha fazla katkıda bulunmak istiyoruz. Bu şehirde yaşıyorsak, şehre ekonomik, sosyal ve tüm alanlarda gerçekleştireceğimiz işbirlikleriyle destek olmak, katkıda bulunmak zorundayız. Uzun vadede Kayseri ile Sivas arasında, spor, sanat, ekonomik kalkınma ve sosyal konularda işbirlikleri geliştireceğiz. Şuan seçimlerimizi yeni tamamladık. Ancak ilerleyen süreçte projelerimizi, daha sağlıklı bir şekilde takvimlendirerek ve organize ederek kamuoyuyla paylaşmış olacağız” dedi.