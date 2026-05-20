Sivas’ta dijital dönüşümde üniversite-sanayi iş birliği güçleniyor

Kocaeli

Sivas’ta, ORAN Kalkınma Ajansı ile Cumhuriyet Teknokent iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, kentte faaliyet gösteren 9 sanayi kuruluşunda “DijitalHAMLE Olgunluk Analizi” gerçekleştirildi. Firmaların dijital dönüşüm seviyelerini detaylı şekilde ortaya koyan analiz süreci, aynı zamanda Sivas’ta üniversite-sanayi iş birliği ekseninde gelişen dijital dönüşüm ekosisteminin güç kazandığını gözler önüne serdi. Çalışma kapsamında işletmelerin mevcut dijital yetkinlikleri değerlendirilirken, üretim süreçlerinin teknoloji odaklı dönüşümüne yönelik yol haritaları da oluşturuldu.

Cumhuriyet Teknokent’in öncülüğünde yürütülen süreçte, sanayi kuruluşlarının üretim altyapıları, veri yönetim kapasiteleri, ERP ve otomasyon sistemleri, insan kaynağı yetkinlikleri ve dijital yönetim süreçleri detaylı şekilde analiz edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda firmalara özel dijital dönüşüm yol haritaları hazırlanırken, işletmelerin rekabet gücünü artıracak öncelikli teknoloji alanları belirlendi.

Hamle Bilişim A.Ş. tarafından Akademi-Sanayi işbirliği ile geliştirilerek sahada 150’den fazla işletmede uygulanan ilk yerli ölçek olma özelliğin taşıyan Dijital HAMLE Ölçeği kullanılarak yürütülen analizlerde; dijital dönüşüm yalnızca teknolojik yatırım perspektifiyle değil, kurumsal dönüşüm, sürdürülebilir üretim, verimlilik artışı ve stratejik yönetim boyutlarıyla ele alındı. Çalışmalar kapsamında ASELSAN Sivas, Harmetal, Lila Teknoloji, Meys, ARN, Özelsan, Kapsam Elektromekanik, PMT ve Synpharm gibi farklı sektörlerden firmalarda saha analizleri gerçekleştirildi.

Süreçte koordinasyon görevini üstlenen Cumhuriyet Teknokent, Sivas’ta üniversite-sanayi iş birliğinin artık somut çıktılar üretmeye başladığını ortaya koydu. Akademik bilgi birikiminin sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturulduğu çalışma sayesinde, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine daha planlı, verimli ve bilimsel bir perspektifle yön verilmesi hedefleniyor.

Üniversite ile sanayi arasında kurulan güçlü iş birliği modeliyle, firmaların teknolojiye uyum kapasitesinin artırılması, üretim süreçlerinde verimliliğin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak sürdürülebilir bir dijital dönüşüm altyapısının oluşturulması amaçlanıyor.

Yetkililer, sanayide dijital dönüşümün artık yalnızca büyük şehirlerin gündeminde yer alan bir konu olmaktan çıktığını, Anadolu şehirlerinde de teknoloji odaklı dönüşüm kültürünün giderek güçlendiğini ifade ederken, Sivas’ta yürütülen çalışmaların bölgedeki işletmelerin dijitalleşme farkındalığını artırdığı, firmaların teknolojiye adaptasyon süreçlerine katkı sunduğu ve sanayinin geleceğe hazırlanmasında önemli bir rol üstlendiği vurgulanıyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde uygulanmaya devam eden DijitalHAMLE Ölçeği’nin, kalkınma ajansları, teknokentler, üniversiteler ve sanayi kuruluşları arasındaki iş birlikleriyle birlikte yaygınlaşmaya devam ettiği ifade edilirken, Sivas’ta gerçekleştirilen bu çalışmanın bölgesel kalkınma ve teknoloji odaklı üretim vizyonu açısından örnek bir model oluşturduğu değerlendiriliyor.