SKAL International Dünya Başkanı Cardenas: İzmir’in tanıtımı için tüm imkanları kullanacağız

DUYGU GÖKSU / İZMİR

1932 yılında kurulan, dünya turizm profesyonellerinin yerel turizmi ve dostluğu yaymaya çalıştığı, en yaygın ve en eski uluslararası turizm sivil toplum kuruluşu olan SKAL International’ın, İzmir’i dünyaya duyurmak için çalışacağını söyleyen Cardenas, İzmir’in imkanlarının ve turizmde kalitesinin önemli derecede iyi olduğunu vurguladı.

İzmir’i daha önceden bilse de geldiğinde bildiklerinin ötesinde olduğunu dile getiren Canderas, “Geldiğimden beri gördüğümüz yerler, toplantıların yapılacağı mekanlar, servisin kalitesinden ve tüm hizmetlerden çok etkilendim. Türkiye’nin imkanları muhteşem. 83. SKAL International Dünya Kongresi’nin sembolik bir özelliği daha var. Skal’ın kuruluşunun 90. yılında önemli bir kongreyi İzmir’de gerçekleştireceğiz. Dünyada turizmcileri ilk defa bir araya getiren organizasyon olarak, bu seneyi birlikte kutlamayı çok önemsiyoruz. İzmir’i dünyaya duyurmak için her şeyi yapacağım. Bunun için elimizdeki tüm imkânları kullanarak dünyanın İzmir’i duymaları ve tanımaları için çalışacağız. Yaptığımız inceleme gezisi sırasında videolar çektik, İzmir’in tanınması gerektiğini gösterdik” dedi.

Kongrenin İzmir’deki tüm işletmelere ekonomik açıdan olumlu katkı yapacağını vurgulayan SKAL İzmir Kulübü Başkanı Güner Güney, “Kongre gerçekleştirildikten sonraki yıl, yapıldığı kentte turizm gelirleri yüzde 30 artıyor. Tur operatörleri, otel sahipleri, yatırımcılar İzmir’i gördükten sonra yeni turlar başlatır, yeni yatırımlar gerçekleştirir. Kongre, bir sonraki yıldan itibaren çarpan etkisi yaratır” diye konuştu.