SKAL Konya’da görev değişimi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Genel Kurula Türkiye Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu (USDF) Başkanı Orhon Atameriç, USDF Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Önen, SKAL Bursa eski başkanı Gülçin Güleç, SKAL Eskişehir Başkanı Ufuk Özkaratay, SKAL Eskişehir Yönetim Kurulu üyeleri Emin Sarper, Haluk Dinçer, Uğur Boran, Hakkı-Nagehan Gök çifti ve Konya SKAL üyeleri katıldılar.

Dünya turizm profesyonellerinin küresel turizmi ve arkadaşlığı yaymaya çalıştığı uluslararası en yaygın ve en eski turizm sivil toplum örgütü olan SKAL, bugün 90 ülkede, 358 kulüp ve yaklaşık 15 bin üye ile temsil ediliyor. Ayrıca bünyesinde, uluslararası seyahat ve turizm endüstrisindeki tüm sektörleri toplaması bakımından da dünya lider

SKAL Türkiye hakkında

Uluslararası SKAL, 1956 yılında İstanbul SKAL Kulübü’nün kuruluşu ile Türkiye’ye girmiştir. SKAL Türkiye, Dünya SKAL hareketi içinde çok önemli bir yere sahiptir.

Mart 2011 yılından itibaren federatif yapıya kavuşmuş ve Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu (USDF) adını almıştır. Türkiye genelinde kuruluş yılları itibari ile, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Fethiye, Kapadokya, Alanya, Çukurova, Marmara, Eskişehir, Konya, Karadeniz ve Troya Kulüpleri olmak üzere toplam 17 kulüp ile 1000 e yakın turizm profesyonelini çatısı altında toplayan SKAL Türkiye Federasyonu, yılda 6 kez Kulüpleri ile sektöre ilişkin konuların görüşüldüğü toplantılarda bir araya gelir.