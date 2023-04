Smart by Dedeman markasının ilk oteli Eskişehir’de açıldı

ESKİŞEHİR - Modern yapısı, kültürel ve sanatsal dokusuyla her noktasında gençliğin ruhunu taşıyan il merkezinde bulunan Smart by Dedeman Eskişehir, şehrin adeta simgesi olarak anılan Porsuk Çayı’nın yanında, üniversiteye, eğlence ve en popüler kültür noktalarına kolaylıkla ulaşılabilecek bir lokasyonda, tren istasyonuna yürüme mesafesinde konumlanıyor.

Smart by Dedeman Eskişehir, 9 farklı oda tipinde toplam 74 odası ile yüksek standartlarda rahatlık ve temizlik sunarken, milenyum gezginlerine kendilerini ait hissedecekleri bir alan sağlıyor.Özellikle gençlerin beklentilerini önceliklendiren Smart by Dedeman Eskişehir’in, sosyalleşmek, toplantı yapmak, kitap okumak, oyun oynamak gibi farklı amaçlar için klasik otelcilik anlayışının uzağında tasarlanan lobisi, misafirlerine evlerindeymiş gibi hareket edebilecekleri modern ve işlevsel bir yaşam alanı sunuyor.

Otel, aynı zamanda estetik bir mimariyle teknolojinin aynı karede buluşabileceğini ispatlayarak; kablosuz şarj üniteleri, yüksek hızda internet erişimi, varlık sensörü, iklimlendirme, ışıklandırma, aydınlatma-klima yönetimi için yatak başında Touch Panel, bluetooth ile açılan kapılar gibi pek çok oda içi teknolojik uygulamayı bir arada sunuyor.

Smart by Dedeman Eskişehir’in yatırımcısı İstanbul Pera Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ender Haberdar, “Smart by Dedeman” markasının ilk otelinin Eskişehir’de açılmasının heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Dedeman gibi köklü bir markanın adıyla özdeşleşmiş kalitesini ve insan odaklı hizmet yaklaşımını yeni bir konseptle Eskişehir’e taşıyoruz. Şehrimiz, kültürel, doğal ve sosyal dokusuyla Türkiye’nin en özel lokasyonlarından biri. İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığı ve kolay ulaşım olanakları sayesinde de hem yerli hem de yabancı gezginlerin uğrak noktası. Smart by Dedeman Eskişehir, üniversite şehri olarak anılan Eskişehir’in taşıdığı gençlik enerjisinin de bir yansıması olacak” dedi.



“Smart by Dedeman Eskişehir ile bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Smart by Dedeman Eskişehir hakkında bilgi veren Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Yarım asırlık Dedeman tecrübesi, güvencesi ve kalitesiyle büyüme yolculuğumuzu sürdürürken Smart by Dedeman markamızla bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yeni yüzyılla birlikte sürekli bir evrim içerisinde olan teknolojik gelişmeler, değişen misafir beklentileri, farklı ürün ve hizmetler üretmemiz için bizlere ilham oluyor. Smart by Dedeman da günümüz ‘milenyum gezginleri’nin eğilimlerine göre şekillenen bir konsept. İş ve eğlence amaçlı seyahat eden bu grup, her şeyi internet üzerinden yapıyor. DNA’larında her konuyu dijital ortamda çözümleme eğilimi olan ve diğer segmentlere göre daha fazla seyahat eden bir misafir profili... Bu sebeple, yeni nesil yüksek standartlarla üst düzey kalite ve konfor sunan, aynı zamanda da ekonomik bir konsept geliştirdik” şeklinde konuştu.