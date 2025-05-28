Sofralık zeytin ihracatı 250 milyon dolara koşuyor

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin sofralık zeytin ihracatı 2024/25 sezonunun 7 aylık döneminde yüzde 26,5’luk artışla 128 milyon dolardan 162 milyon dolara yükseldi. Zeytincilik sektörü, sezon başında belirlediği 250 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye, 2024/25 sezonunda 750 bin tonluk rekolteyle dünya lideri olduğu sofralık zeytinde ihracatta tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor.

2023/24 sezonunda 78 bin tonluk sofralık zeytin ihraç ederek ilk ze ihracatta 200 milyon dolar barajını aştıklarını dile getiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, 2024/25 sezonunun 7 aylık diliminde sofralık zeytin ihracatlarının miktar bazında yüzde 33’lük artışla 48 bin tondan 64 bin tona çıktığını dile getirdi.

Bu başarıya katkı koyan tüm üreticileri ve ihracatçıları kutlayan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Uygun, “2024/25 sezonuna girerken ortaya koyduğumuz 100 bin ton sofralık zeytin ihracatı ve 250 milyon dolar döviz getirisi hedefine emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Yeşil zeytin ihracatı yüzde 43 arttı

1 Ekim 2024 tarihinde başlayan sofralık zeytin ihracatında siyah zeytin ihracatının 49 bin tonu aştığı bilgisini veren Uygun şöyle devam etti; “Siyah zeytin ihracatından 123 milyon dolar döviz elde ettik. 2023/24 sezonunun aynı dönemine göre siyah zeytin ihracatımızdaki artış yüzde 22 olurken, yeşil zeytin ihracatımız daha başarılı bir dönem geçirdi. Yeşil zeytin ihracatımız miktar bazında yüzde 46’lık artışla 10 bin 243 tondan, 15 bin tona ilerlerken, döviz getirisi yüzde 43’lük artışla 27,3 milyon dolardan 39 milyon dolara çıktı.”

Sofralık siyah zeytin ihracatında ilk üç ülke Almanya, Irak ve Romanya şeklinde sıralandı. Almanya’ya siyah zeytin ihracatı 32 milyon dolar olurken, Irak’a 23 milyon dolarlık, Romanya’ya 17 milyon dolarlık siyah zeytin ihraç edildi.

Almanya 9 milyon dolarlık yeşil zeytin talebiyle de zirvede yer alırken, ikinci sırada 6,8 milyon dolarla Irak yer aldı. ABD’ye 4,5 milyon dolarlık sofralık yeşil zeytin gönderildi. Sofralık zeytin ihraç edilen ülke sayısı 110 oldu.