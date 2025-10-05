Sofralık zeytin ihracatında 255 milyon dolarlık tarihi rekor

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye, 2024/25 sezonunda sofralık zeytin ihracatında tarihinin en yüksek döviz gelirini elde etti. İhracat geliri yüzde 22’lik artışla 209 milyon dolardan 255 milyon 310 bin dolara çıktı. Sofralık zeytin ihracatında miktar bazında 100 bin 884 tonluk satışla 2021/22 sezonundaki 109 bin tonluk rekorun ardından en yüksek ikinci seviyeye ulaşıldı.

Anadolu’nun 200 milyonu aşan zeytin ağacı, 2024/25 sezonunda 750 bin ton sofralık zeytin verdi. Türkiye sofralık zeytin üretiminde tarihinde ilk kez dünya birincisi oldu. Türkiye, bu bereketin bir kısmını iç pazarda değerlendirirken, 117 ülkeye ihracat yaparak milyonlarca sofraya lezzet ve sağlık taşıdı.

“250 milyon dolarlık hedefi aştık”

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, 2024/25 sezonuna 250 milyon dolarlık hedefle başladıklarını belirterek, “Siyah zeytin ihracatımız yüzde 19 artışla 162 milyon dolardan 194 milyon dolara çıktı. Yeşil zeytin ihracatımız ise yüzde 29 yükselerek 47,5 milyon dolardan 61,4 milyon dolara ulaştı. Böylece hedefimizi aşmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yeni hedef 300 milyon dolar

Zeytincilik sektörünün yoğun bir hasat sürecinde olduğuna değinen Uygun, “2025/26 sezonu için sofralık zeytin rekoltesinde geçen sezona yakın bir tablo bekliyoruz. Son günlerdeki yağışlar zeytin rekoltesini ve kaliteyi artıracağına inanıyoruz. Dünya fiyatlarında toparlanma öngörülerini de dikkate aldığımızda 2025/26 sezonunda sofralık zeytin ihracatında 300 milyon dolara ulaşmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

2024/25 sezonunda sofralık zeytin ihracatında Almanya ve Irak öne çıktı. Siyah zeytin ihracatında 49,7 milyon dolarlık tutarla Almanya ilk sırada yer alırken, onu 35,4 milyon dolarla Irak ve 26,7 milyon dolarla Romanya izledi. Yeşil zeytin ihracatında ise 11,5 milyon dolarla Irak lider konumda bulunurken, Almanya 11,3 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada, ABD ise 4,7 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.