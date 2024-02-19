Şölen’in Gaziantep üretim tesisi mükemmellik ödülü aldı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Özgün bir Japon yönetim sistemi olan TPM (Topyekün Üretken Yönetim) günlük üretim faaliyetlerin içerisinde, çalışanların tamamının katılımını gerektiren, otonom bakımı öngören, arızaları önleyen, ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren bir bakım yaklaşımı sunuyor. Bu sistem, TPM’in ana hedefi olan sıfır kayıplı, yüksek verimli ve kaliteli üretimi gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları ve bu çalışmaları düzenli biçimde yapmaya yönelik araçları bütünleşik bir platform üzerinden yönetiyor.

Günlük üretim faaliyetlerinin içerisinde çalışanların tamamının katılımını gerektiren TPM, arıza ve hata oranları, müşteri şikâyetleri, işçilik ve bakım maliyetleri ile iş kazalarını azaltarak kusursuz bir sistem kurmayı amaçlıyor. Bu sistem, şirket organizasyonundaki her çalışanı, birimi ve fonksiyonu kapsıyor. Şölen, bu sistemle üretimde kullandığı makinaları daha yakından tanıyarak, onları en yüksek kapasitede kullanma yollarını deneyimliyor. Sistem ayrıca tüm çalışanların deneyimlerinin artmasına ve şirket kültürünün gelişmesine de katkıda bulunuyor.

Şölen’in Gaziantep tesisi, dünyanın sayılı tesisleri arasında

Şölen’in gıda güvenliği, hijyen ve kalite bakımından en üst seviyede üretim şartlarına sahip, endüstri 4.0’ın tüm gerekleriyle donatılmış Gaziantep tesisi, ileri teknolojisi, akıllı deposu, yapay zeka donanımını kullanmaya uygun hatları ve yoğun robot kullanımı ile dünyanın sayılı tesisleri arasında gösteriliyor. 2020 yılı itibariyle ERP sistemini, en son versiyonu olan SAP HANA’ya geçiren Şölen, tüm sistemlerin birbirleri ile online iletişimde olmaları sebebiyle talep planlamadan tahsilata kadar olan süreçlerini entegre yönetiyor. Fabrikanın akıllı deposu, optimizasyonu sağlayan bir algoritmaya sahip yapay zekâ tarafından işletiliyor. Hammaddeden son ürüne kadar her şey akıllı depoda saklanıyor. Akıllı depo dahil, fabrikadaki tüm birimler Endüstri 4.0 için geliştirilen özel yazılım üzerinden birbiriyle haberleşiyor. ERP’ye entegre bu sistemler sayesinde tüm hatlardaki aktiviteler sürekli takip edilebiliyor ve bu akış, anlık olarak raporlanabiliyor. Sistem, kalite ile ilgili herhangi bir sorunda anında müdahale imkanı sağlıyor. Bütün sistemler bir önceki aşamayı sorgulayarak ilerliyor. Şölen, ulaştığı bu üretim kalitesi ile tüm dünyada, denetim ve belgelendirme yapan kuruluşlardan biri olan SGS tarafından habersiz yapılan BRC ve IFS denetimlerinden AA ve High Level kategorisinde en yüksek puan alan nadir şirketler arasında yer alıyor.