Genç girişimci 7 yılda 2 fabrikasıyla sektöre yenilik getirdi

Sabiha Toprak/Kocaeli

Kocaeli Dilovası’nda 2022 yılında kurulan Spazio Akıllı Depo Çözümleri 11 bin metrekarelik alanda depo ve raf sistemleri sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirketin üretim ve teknoloji alanındaki büyümesini temsil ettiğini vurgulayan Spazio Akıllı Depo Çözümleri ve Zem Raf Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Emre Akmeşe, “120 kişilik ekibimizle depo raf sistemlerini tamamen kendi bünyemizde üretiyoruz. Ham madde olarak sacı rulo halinde alıyoruz. Roll forming makineleriyle bu saclara şekil veriyoruz, ardından kaynak ve boya gibi proseslerle depo raf sistemlerini A’dan Z’ye kendi bünyemizde üretiyoruz. Bunun yanı sıra yarı otomatik ve tam otomatik depo sistemleri kuruyoruz. Radyo shuttle, AS/RS ve miniload gibi sistemlerle müşterilerimize ileri teknoloji çözümler sunuyoruz. Şirketimizin henüz 4. yılı olmasına rağmen sektörde 40-50 yılda gelinen noktaya çok kısa sürede ulaştık ve şu anda sektörün öncü firmalarından biri haline geldik” şeklinde konuştu.

Akmeşe, “Biz Türkiye’de ikinci el depo raf sistemleri sektörünü kuran firmayız. Tüm Türkiye’den kullanılmış rafları topluyoruz, bunların bakımını ve onarımını yapıyoruz. Ardından garantili şekilde tekrar satışını ve montajını gerçekleştiriyoruz. Bu aslında tam anlamıyla bir geri kazanım modeli. Biz bu sektörü kurmadan önce bu raflar atık olarak demir-çelik fabrikalarına gidiyor ve eritiliyordu. Bizim kurduğumuz model sayesinde binlerce ton demiri yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. 9 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Zem Raf Sistemleri firmamız, ikinci el depo raflarını yeniden ekonomiye kazandırarak sektörde yeni bir alanın oluşmasına öncülük ediyor. Bu da hem çevreye hem de sürdürülebilirliğe ciddi katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz”

İhracat faaliyetlerine de değinen Akmeşe, “Ağırlıklı olarak Avrupa ve Balkan ülkelerine ihracat yapıyoruz. Afrika’da da bir yapılanmamız ve bayi ağımız var. Şu anda 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu sayıyı artırmak ve globalde bilinen bir marka haline gelmek” diye konuştu.

Uluslararası fuar katılımlarının da bu hedef doğrultusunda önemli olduğunu vurgulayan Akmeşe, “Dubai Big Five, Almanya LogiMAT ve Automechanika gibi önemli fuarlarda yer aldık. Bu organizasyonlar markamızın bilinirliğini artırma açısından çok değerli” dedi.

“Genetik algoritmalar kullanarak maksimum verim sağlayan raf profilleri tasarladık”

Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Akmeşe, “Spazio’yu kurmadan önce Erzurum Atatürk Üniversitesi ile bir iş birliği yaptık ve orada bir laboratuvar kurduk. Bu laboratuvarda dünyada hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptık, genetik algoritmalar kullanarak minimum sac kullanımıyla maksimum verim sağlayan raf profilleri tasarladık. Bu sayede aynı işi çok daha düşük tonajlarla çözebiliyoruz. Örneğin başka bir firma bir projeyi 500 ton çelikle çözerken biz aynı projeyi 300-400 tonla çözebiliyoruz. Bu da ciddi bir mühendislik ve Ar-Ge başarısıdır” dedi.

Toplamda 170 kişilik istihdama ulaşan iki şirketin yaklaşık 20 bin metrekarelik üretim alanına sahip olduğunu belirten Akmeşe, “Şirketimizin yaş ortalaması 33’ün altında. Hem mavi yaka hem beyaz yaka tarafında çok genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Ar-Ge bizim için bitmeyen bir süreç. Sürekli beyin fırtınası yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl kazancımızın yaklaşık yüzde 30’unu Ar-Ge, pazarlama ve reklam faaliyetlerine ayırdık.”

“Metal sektöründe ciddi dalgalanmalar yaşandı”

Sektörde yaşanan ekonomik dalgalanmalara da değinen Akmeşe, “Son 3 yılda özellikle metal sektöründe ciddi dalgalanmalar yaşandı. Metal fiyatları düşerken döviz arttı ve bu durum sanayiciyi zorladı. Ama ben her zaman ekibime şunu söylerim: Normal zamanda herkes kaptandır, önemli olan fırtınalı denizde gemiyi doğru yönetebilmektir. Biz de bu süreçte yelkenlerimizi doğru ayarlayarak yolumuza devam ettik” ifadelerini kullandı.

Akmeşe,“ Şirketin yeni yatırımlarından biri de e-ticaret alanında olacak. Türkiye’de ilk defa eski civatalı rafların geliştirilmiş versiyonunu üretiyoruz. Bu ürünleri e-ticaret üzerinden son kullanıcıya ulaştıracağız. Evinde, bodrumunda, balkonunda depolama yapmak isteyen herkes çok kolay şekilde bu rafları kurabilecek. Hatta bir kişinin tek başına 5 dakika içinde kurabileceği kadar pratik bir sistem geliştirdik” dedi.

Küresel lojistik profesyonellerini bir araya getiren LogiMAT 2026’da da yer aldıklarını ifade eden Akmeşe, “Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen organizasyonda, geliştirdiğimiz akıllı depo sistemlerini uluslararası vitrine taşıdık. LogiMAT, sektörün en önemli buluşma noktalarından biri. Biz de burada Spazio’nun mühendislik gücünü ve teknolojik altyapısını dünya sahnesine çıkardık. Avrupa başta olmak üzere global pazarda daha görünür olmayı, yeni iş birlikleri geliştirmeyi ve ihracat ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“2030 yılına kadar Amerika pazarında güçlü bir marka haline gelmiş olmayı hedefliyoruz”

2030 hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Akmeşe, “2030 yılına kadar Amerika pazarına girmiş ve orada güçlü bir marka haline gelmiş olmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa’da da büyümek istiyoruz. Şu anda Almanya’da şirket kurma planlarımız var. Amacımız hem ülkemizi temsil etmek hem de globalde kalıcı bir marka olmak” şeklinde konuştu.