'Spor turizmi, Eskişehir'in marka değerini artıracak'

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN/ESKİŞEHİR

Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali’nin tanıtım toplantısında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen bilim, kültür, sanat ve turizm kenti Eskişehir’e, spor turizmini de kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Genel Sekreter Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, daire başkanları, İkiyirmiüç Event Organizasyon Kurucusu Ozan Demir, Türk atletizminin duayen isimleri Mehmet Yurdadön ve Haydar Doğan’ın katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında festivalle ilgili bilgi veren Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüç Event Organizasyon iş birliğiyle Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda düzenlenecek olan bu festival ve organizasyonların şehrin spor turizminde ön plana çıkmasına hizmet edeceğini kaydederek şunları söyledi: “Spor, toplumlar arasında sınırları kaldırıyor. Gelişmiş, başarılı şehircilik örneklerinde bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleri öne çıkıyor. Eskişehir’de 2009’dan bu yanan genç kuşaklara yönelik politikalar üretiyoruz. Yerli ve yabancı turistin akın ettiği şehrimize, üst düzey organizasyon ve tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle 24 ilden ve yurt dışından toplam 2 bin 53 sporcu maratona kayıt yaptırdı. Hedefimiz 5 bin ardından 10 bin koşucu ile bu maratonu gerçekleştirmek. Yüzde 33 oranında kadın koşucunun katılacağı bir organizasyon. Koşucularımız çip sistemi ile takip edilecek. 10K,21K, Şirket Koşusu, Paralimbik Koşu ve Çocuk Koşusu olmak üzere 5 koşu yapılacak. 3 yıldır düzenlediğimiz ve bu sene uluslararası boyuta taşıdığımız bu büyük, prestijli organizasyon”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy da konuşmasında sporun birleştirici ruhuna dikkat çekerek, “Yılmaz Büyükerşen Hocamızın vizyonuyla bu tür organizasyonlarla, spor tesisleriyle şehrimize katkı sunmak için çalışıyoruz. Bu önemli organizasyonun spor turizmi denen alanda da ön plana çıkarak Büyükşehir markasına hizmet edeceğini düşünüyorum. 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivalinin şehrimize güzellikler getirmesini diliyorum.” diye konuştu.