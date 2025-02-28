Sporcu kimliğiyle başlayan mücadelesi, kahvede İzmirli markalar doğurdu

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Çocukluk ve gençlik döneminde ünlü bir sporcu olma hayali kurmayan neredeyse yoktur. 1994, İzmir doğumlu Korcan Gürakın da bunlardan biri. Bu hayali kuranların çoğundan farklı olarak, hayalinin peşinden koşan Korcan Gürakın, bisiklet bursu kazanan ilk sporcu olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde yüksek eğitimine başladı. Fakat, çocukluğundan beri tek hayali sporculuk olduğu halde, okula 3 ay devam ettikten sonra, 19 yaşındayken, Türkiye’de sporun ve sporcunun geleceği olmadığını fark ederek okulu ve sporu aynı gün bıraktı. Bir süre farklı işler denedikten sonra 24 yaşında ilk kahve dükkanını Coffee Mr.Chaplinn adıyla açan genç girişimci, 6 yılda, pandemi gibi olumsuzluklara rağmen şube sayısını 3’e çıkardı. Gürakın, ayrıca patentini aldığı “Moio” isimli premium çekirdek kahve markası için hem kafe hem mağaza konseptli yeni bir işletmeyi önümüzdeki yaz aylarında İzmir’e kazandırmak istiyor.

Çocukluğunda fazla kiloları nedeniyle “yapamazsın” dedikleri bisiklet sporunda çok başarılı olan Gürakın, bu mücadelesini her alanda sürdürdü ve kahve dükkanı için de “yapamazsın” diyenlere rağmen geri adım atmadı. Üniversiteyi bırakıp İzmir’e döndükten sonra spor salonlarında antrenörlük, tamircilik, araba alım satımı gibi pek çok iş deneyen Gürakın, 2017 yılında çocukluk arkadaşıyla beraber kahve dükkanı açmaya karar verdi. O dönem kahve konusunda bilgisiz olduğunu söyleyen Gürakın, “2016 yılının sonunda, bir dönem çok popüler olan nargile satan kafeler düşüşteydi. Nitelikli üçüncü nesil kahveciler yeni açılmaya başlamıştı. Özellikle self servis olan büyük zincir kahvecilerin kapandığını bile gördük. Bu anlamda çekincelerimiz vardı. Toplumda, ‘hem para vereceğim, hem kasada ürün bekleyeceğim’ algısı oluşmuştu. Ürünün masaya servis edilmesi konusunda ısrarcı bir kitle olmasına, tüm tereddütlerimize rağmen denemek istedik. 2018 yılında Coffee Mr.Chaplinn’i açtık” diye konuştu.

İlk şube için kira bedellerinin uygun olması nedeniyle Karataş semtini tercih ettiklerini söyleyen Gürakın, “O dönem 64 bin 500 TL’ye mal ettiğimiz işletmenin tesisatından yer döşemelerine kadar hemen her şeyini kendim yaptım. Hazırlıklarımızın sürdüğü 35 gün boyunca bir yandan da kahve konusunda uzmanlaşmış kişilerden ücret karşılığı eğitimler alarak, çeşitli kaynaklardan kahveyle ilgili tüm içerikleri izleyip okuyarak her şeyi öğrendim. 9 ay geçtikten sonra ortağım olan çocukluk arkadaşımla yollarımız ayrıldı. Kredi çekerek kendisinin payını aldım. Şubeleşmeyi ve büyümeyi hedefliyordum. Marka için patent almayı istiyordum. Bir buçuk yıl boyunca kendi başıma çalıştım. Kısa bir süre sonra pandemi başladı. Pandemide borçlandım. Gıda işletmelerinin birçoğu kapandı, ben de zor günler geçirdim, borçlarımı yine kredi çekerek ödedim. Ama yılmadım. Sporcu kimliğimden dolayı mücadeleci bir yapım olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Açığı gördüm, üçüncü şubeyi açtım”

Pandeminin hemen ardından yeniden banka kredileriyle şubeleşerek ikinci işletmeyi açtığını dile getiren Gürakın, “Pandeminin ardından doğacak fırsatı gördüm. Bunu değerlendirmek üzere elimden geleni yaptım ve Göztepe’deki ikinci şubeyi açtım. Festivallere ve etkinliklere katıldığımızda kullandığımız ekipmanlar için depo ararken Ürkmez tarafında inşaat halinde gözüme ilişen dükkan ise şu anda üçüncü şubemiz. Seferihisar ve Kuşadası arasında üçüncü nesil kahveci yoktu ve bu eksikliği gördüm. Kahve kavurduğumuz imalathaneyi Ürkmez’e taşıdık. 300 metrekarelik bu dükkanın ön tarafı özellikle yaz sezonunda her yaştan insanın tercih ettiği bir yer haline geldi. Alt katta ise depolarımız var. Ürkmez’deki şubemizi 1 Nisan 2024’te açtık, ilk sezonumuz başarıyla geçti” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya ve katıldıkları etkinliklerde franchising duyuruları yaptıklarını aktaran Gürakın, “İlk franchising şubemiz olan Poligon Şubesi kapandı. Çünkü bu modelde karşılıklı güven içerisinde vizyon ve misyonun uyuşması gerekiyor. Sadece ücretini ödeyip, sonrasında ilgilenmek istemeyen kimse franchising almamalı. Başarıyı yakalamak için aynı özveri şart. Yatırım yaptıktan sonra bu işi yine severek yapmak, takip etmek gerekiyor. Ekibimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Piyasada kahve konusunda çok yanlış bilgi var. Dolu bardağa ürün koyamıyoruz, o nedenle baristalarımızı sıfırdan yetiştiriyoruz” dedi.

Gürakın, son dönemde ekonomik gelişmelerin işletmeleri zorladığını belirterek, “Piyasadaki zamları fiyat tablosuna yansıtamıyoruz. Enerji, işçilik pek çok maliyet giderek artıyor. Müşteriye her zaman makul bir fiyat sunmak zorundayız. Vergilerimiz bizi ilgilendiriyor, müşteriyi değil. Art niyet olmadan, fahiş fiyatlarla fırsatçılık yapmadan da kapasitenin yettiği kadar kazanç elde edilebiliyor. 10 bardak ürün yerine 15 bardak üründen de kazanabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Özel hayatınızı küçültmeden, iş hayatında büyüyemezsiniz”

Genç girişimci adaylarına cesur davranmalarını tavsiye eden Gürakın, ilk şubemi açtığımda 24 yaşındaydım ve kendime hep inandım. Eğer kaynaklarınız kısıtlıysa, insanların olumsuz yorumlarına kulak asmak yerine iyi araştırma yaparak ve sağlam adımlar atarak başarıya ulaşabilirsiniz. Genç girişimcilerin bilmeleri gereken bir konu da özel hayatlarını küçültmeden iş hayatlarında büyüyemeyecekleri” diye konuştu.

“Moio, bu yaz faaliyete geçecek”

İkinci markası Moio Coffee Company’yi ürün ve hizmet odaklı tasarladığını dile getiren Korcan Gürakın, “Bu markayı sadece çekirdek kahve olacak şekilde premium kahve markası olarak tasarladım. Online satış kanalları ve marketlerde de yer alacak. Markanın patenti alındı, katalog çekimleri yapıldı. Her şey hazır ancak içinde bulunduğumuz ekonomik durum faaliyetleri yavaşlatıyor. Öngörülemez etkenler çok fazla. Online satış kanallarında normal fiyatı 200 TL olan 250 gram kahve, kargo ücreti nedeniyle 400 TL’ye çıkıyor. Bu nedenle adımlarımı yavaşlattım. Bir ticaret gerçekten nakde döndüğünde başarılı oluyor. Bu yaz mağaza ve hizmet verecek bir işletme olarak faaliyete geçmesini hedefliyorum” dedi.