Sporun geleceğini veri ve yapay zekâ şekillendiriyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Destek Patent tarafından hazırlanan “Spor Sektöründe İnovasyonun Nabzı: Fikri Mülkiyet Verileriyle Sektörel Analiz (2022-2026)” raporu, spor dünyasında rekabetin yön değiştirdiğine işaret ediyor. 2022–2026 dönemine ait geniş veri seti üzerinden yapılan analiz, spor teknolojilerinde hangi alanların doygunluğa ulaştığını ve hangi başlıklarda yeni bir rekabet alanı oluştuğunu ortaya koyuyor.

Rapora göre spor teknolojilerinde patent başvuruları 2022–2024 yılları arasında dengeli bir seyir izlerken, 2025 yılının ilk çeyreğinden itibaren belirgin bir gerileme eğilimi dikkat çekiyor. Bu durum, sektörün bazı alanlarda olgunlaşma sürecine girdiğini gösterirken, veri ve yapay zekâ odaklı yeni nesil teknolojilerde rekabetin yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

Coğrafi dağılım incelendiğinde Çin ve ABD açık ara öne çıkıyor. Bu iki ülkenin spor teknolojilerinde hem üretim hem de inovasyon kapasitesini aynı eksende toplaması, küresel rekabetin de bu merkezler etrafında şekillendiğini ortaya koyuyor.

Başvuru sayısı bakımından öne çıkan şirketler arasında Acushnet, Karsten ve Sumitomo gibi ekipman odaklı oyuncular yer alıyor. Bu tablo, spor sektöründe inovasyonun yalnızca büyük spor markalarıyla sınırlı olmadığını; teknoloji geliştiren ve niş alanlara odaklanan şirketlerin belirleyici rol oynadığını gösteriyor.

İnovasyonun odağı değişiyor

Teknik kırılıma bakıldığında, patentlerin yüzde 22’sinin vücudun belirli bölgelerine yönelik egzersiz ekipmanlarına odaklandığı görülüyor. Direnç mekanizmalarına dayalı sistemler ve spor aksesuarları yaklaşık yüzde 16’şar payla bu alanı takip ederken, kardiyovasküler sistemlere yönelik çözümler ve spesifik spor antrenman teknolojileri yaklaşık yüzde 9’luk oranlarla öne çıkıyor.

Bu dağılım, spor teknolojilerinde inovasyonun uzun süre fiziksel ekipman geliştirme etrafında şekillendiğini ortaya koyarken, raporun işaret ettiği en kritik kırılım bu odağın değişmeye başlaması. Sağlık verilerinin işlenmesi, performans takibi ve kişiselleştirilmiş antrenman çözümleri gibi alanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin giderek daha fazla entegre edilmesi, spor ekipmanlarını veri üreten ve analiz eden sistemlere dönüştürüyor.

Yeni rekabet alanı: Veri ve yapay zekâ

Patent içeriklerinin analizine göre sektörün en çok odaklandığı teknik problemler arasında güvenlik, performans optimizasyonu ve rehabilitasyon süreçleri öne çıkıyor. Bununla birlikte otonom ve kullanıcıya uyum sağlayan sistemlere yönelik çalışmaların artması, spor teknolojilerinde yapay zekâ destekli çözümlerin önümüzdeki dönemde belirleyici olacağını gösteriyor.

Malzeme tarafında ise polimer, termoplastik ve karbon bazlı yapılar öne çıkıyor. Hafiflik ve dayanıklılık odağında geliştirilen bu malzemeler, performans artışının temel bileşenlerinden biri olarak konumlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destek Patent CEO’su Faruk Yamankaradeniz, şunları söyledi:

“Patent verileri, spor sektöründe inovasyonun yön değiştirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Artık yalnızca fiziksel ekipman geliştirmek yeterli değil; bu ekipmanların veriyle beslenen, kullanıcıya uyum sağlayan ve performansı optimize eden sistemlere dönüşmesi gerekiyor. Bu dönüşümde fikri mülkiyet stratejileri, şirketlerin rekabet gücünü belirleyen en kritik unsurlardan biri haline geliyor. Özellikle yapay zekâ ve veri analitiği alanındaki gelişmeler, spor teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.”

Destek Patent’in hazırladığı bu analiz, Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nün bu yılki temasıyla paralel şekilde spor endüstrisinde inovasyonun yönünü somut verilerle ortaya koyarken, sektör oyuncularına hangi alanlarda rekabetin yoğunlaştığını ve hangi başlıklarda yeni fırsatların doğduğunu gösteriyor.